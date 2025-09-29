Sostenido trabajo para extinguir el fuego en cerro Azul

Autoridades y técnicos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático evaluaron la situación del incendio "El Perdido" provocado en el cerro Azul, jurisdicción de Lozano, en un área cercana al Parque Provincial Potrero de Yala. Presidió el encuentro la titular de esa cartera, María Inés Zigarán, junto a la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez, y estuvo presente también Lautaro Vázquez, coordinador regional NOA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Hay operativos de guardaparques y técnicos del Cafaju, atentos a posibles desplazamientos y daños a la fauna silvestre.

En la oportunidad, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, le informó a la ministra el estado actual del incendio que originó un particular para dar aviso de su ubicación, luego de haberse extraviado en una zona de acceso restringido para la población. Junto al jefe de Operaciones, Francisco Janco, y la jefa del Equipo Técnico, Alejandra Pérez, se informó también a la ministra que el incendio lleva quemada una superficie de 290 hectáreas de pastizal de altura, un tipo de vegetación sensible para los ecosistemas,

Además, también precisó que se encuentra trabajando en el lugar una Cuadrilla de la Base Central, acompañada de baqueanos y lugareños que colaboran en los trabajos de contención del fuego. "El incendio está circunscripto y contenido, no extinguido", explicó Torrico. Al mismo tiempo indicó que "desde el momento en que tomamos conocimiento de la situación, el 24 de este mes la ministra dispuso el arribo inmediato de combatientes de incendios forestales de la provincia que caminaron 6 horas acompañados por un guía, y estuvieron trabajando todo el 25 protegiendo los flancos para que el fuego no avance".

Según explicó el funcionario, el 26/9 intentaron hacer un recambio de personal en el helicóptero de la provincia. "Debido a las condiciones del viento -agregó- solo pudimos hacer un sobrevuelo para ver el estado del incendio que avanzaba erráticamente, y lo vigilamos a través de un monitoreo satelital".

Por otra parte, Torrico informó que el último sábado una cuadrilla integrada por brigadistas de otras bases de la provincia se desplegó hacia el lugar del incendio, y junto a 5 pobladores que tienen animales en la zona, continuaron armando brechas cortafuego para que el incendio no prospere.

Además, Marcelo Alba, jefe de la Base de El Brete, explicó que los brigadistas también desarrollaron un procedimiento denominado "contra fuego" para contener el incendio, es decir encendieron un fuego controlado en un sector monitoreado, para que una porción del fuego de "El Perdido" se conecte y una en esa parte y así poder contenerlo más fácilmente. La técnica dio resultados favorables y pudieron circunscribir ese sector.

Ayer trabajaron brigadistas y bomberos de la Policía. Arribaron temprano al lugar en el helicóptero del Snmf, organismo que participa de los operativos que lleva adelante la Provincia a través de la Coordinación Regional NOA.

A su turno, la directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana, informó que la superficie afectada si bien no está dentro de Potrero de Yala, sí es un ecosistema importante que ha sido dañado. "El cerro Azul es un cordón montañoso que actúa como una columna natural donde habitan miles de especies de animales y de plantas", precisó.

"El Parque por su parte es zona núcleo de Reserva de Biósfera de las Yungas, y el pastizal de altura afectado es un ecosistema importante para especies protegidas que se encuentran amenazadas y que por eso mismo han sido declaradas Monumentos Naturales, como la taruca y el cóndor andino", agregó.

Quintana dijo además que este tipo de incendios provoca desplazamientos de fauna silvestre y daño a la flora nativa y a los bosques de la zona.