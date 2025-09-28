El Huerto se quedó con el primer premio en carrozas

Las carrozas impactaron este año con sus trabajos, tan minuciosos y llenos de detalles.
El jurado tuvo un muy difícil trabajo en otorgar los premios, ya que un trabajo se destacaba uno más que otro.
Los premios:
1º PREMIO- COLEGIO DEL HUERTO
2º PREMIO- ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO “PROF. JOSÉ ANTONIO CASAS”
3º PREMIO COMPARTIDO - BACHILLERATO N° 6 “ISLAS MALVINAS”
3º PREMIO COMPARTIDO - CENTRO POLIVALENTE DE ARTES "PROF. LUIS MARTÍNEZ"
4º PREMIO - COLEGIO DEL SALVADOR
5º PREMIO - COLEGIO NUEVO HORIZONTE
6º PREMIO - ESCUELA DE COMERCIO N°2 "MALVINAS ARGENTINAS"
7º PREMIO - ESCUELA NORMAL “JUAN IGNACIO GORRITI”
8º PREMIO - ESCUELA DE COMERCIO N° 2 "DR. MANUEL BELGRANO" DE PALPALÁ
9º PREMIO - COMPLEJO EDUCATIVO JOSÉ HERNÁNDEZ
10º PREMIO COMPARTIDO - ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO N° 1 “PROF. CARLOS EUSEBIO IBARRA”
10º PREMIO COMPARTIDO - ESCUELA DE COMERCIO N° 1 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" DE PERICO
11º PREMIO - COLEGIO Nº 1 "TEODORO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE"
12º PREMIO - COLEGIO FASTA SAN ALBERTO MAGNO
13º PREMIO - SECUNDARIO N° 32 "DR. RENÉ FAVALORO"
14º PREMIO - ESCUELA PROVINCIAL AGROTÉCNICA Nº 1 EL BRETE
15º PREMIO COMPARTIDO - BACHILLERATO PROVINCIAL Nº 24 "ESUTAQUIA MAMANÍ" DE LOZANO
15º PREMIO COMPARTIDO - CENTRO POLIVALENTE DE ARTES Nº 2 DE SAN PEDRO
16º PREMIO - BACHILLERATO PROVINCIAL N°3 "DR. CARLOS MARCELO QUEVEDO CORNEJO" DE MONTERRICO
17º PREMIO - ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 2 "DR. HORACIO GUZMÁN" DE SAN PEDRO
18º PREMIO - BACHILLERATO PROVINCIALN°2 "GOB. JORGE VILLAFAÑE"
19º PREMIO: BACHILLERATO N°21 "PROF. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ"