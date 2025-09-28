°
28 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Triple Crimen
Narcomenudeo
Onda Estudiantil 2025
vialidad provincial
Donación de Órganos
Jujeños solidarios
Onda estudiantil
Agua potable
Santuario de Río Blanco y Paypaya
Onda estudiantil
Triple Crimen
Narcomenudeo
Onda Estudiantil 2025
vialidad provincial
Donación de Órganos
Jujeños solidarios
Onda estudiantil
Agua potable
Santuario de Río Blanco y Paypaya
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Corte de agua en varios barrios de la capital

Agua Potable de Jujuy realizará una intervención de emergencia este domingo a partir del mediodía.

Domingo, 28 de septiembre de 2025 10:39

Agua Potable de Jujuy informó que, debido a una rotura detectada en el acueducto principal de 500 milímetros en el Barrio Asentamiento 6 de Agosto – Huaico, se realizará una reparación de emergencia que exigirá la interrupción programada del servicio de agua potable. El corte comenzará este domingo 28 de septiembre a las 12 y se extenderá hasta la finalización de los trabajos.

La empresa solicitó a los vecinos de las zonas afectadas que tomen las previsiones necesarias y realicen acopio de agua para el período que duren las tareas. Personal especializado de redes, acueductos, logística y electromecánica ya se encuentra trabajando en el lugar para solucionar la avería y restablecer el servicio al 100% lo antes posible.

Barrios afectados por la interrupción total

Según el comunicado oficial, el corte total del servicio impactará en una extensa lista de barrios de la Capital y de Alto Comedero:

  • Capital: Barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAM, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

  • Alto Comedero: Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, todas las viviendas de la Túpac (desde la etapa 4° a la 10°), Barrio Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas y 89 Viviendas CEDEM.

Además, la empresa advirtió que los barrios Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito podrían experimentar una baja significativa de presión durante el transcurso de las reparaciones.

Agua Potable de Jujuy agradeció la paciencia y comprensión de la comunidad ante esta intervención necesaria para solucionar una avería de gran magnitud en una infraestructura crítica de suministro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD