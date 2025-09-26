°
27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Apuap
PRIMERA NACIONAL
Frente Primero Jujuy Avanza
Liga Jujeña
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
alto comedero
Femicidio de Tania Clemente Palacios
tucuman
Incendio en Jujuy
El Tribuno por los barrios

Huerta comunitaria y talleres en el CIC “Che Guevara”

La unión vecinal se hace presente a través de acciones concretas que son posibles en Alto Comedero.

Lolita Cruz

Viernes, 26 de septiembre de 2025 23:27
TRABAJO COLABORATIVO | EN LA REALIZACIÓN DEL PISO DEL CIC.

Diferentes actividades se están desarrollando en el Centro Integrador Comunitario CIC del barrio "Che Guevara" de Alto Comedero.

Uno de ellos, es una hermosa huerta que con cariño se está trabajando en cooperación vecinal. Es que cuanto la labor es unida, se establece una conexión entre los trabajadores y la naturaleza.

TRABAJO COLABORATIVO | EN LA REALIZACIÓN DEL PISO DEL CIC.

Además se llevó adelante el taller de Pasteleritos en un primer grupo con técnicas básicas para la elaboración de glasé real y práctica para la decoración de tortas, galletas y alfajores a cargo de Ester Palavecino. En esta ocasión, se potenció el desarrollo de saberes en equipo en la elaboración de bizcochuelo y tarta.

A través de los vecinos se efectúan distintas propuestas como por ejemplo, la de concretar los proyectos anhelados como la construcción del piso del CIC, metro por metro en un esfuerzo de la institución y de diferentes participantes.

Asimismo, es importante recordar que recientemente se realizó el trabajo de soldadura y mantenimiento de sillas que se encontraban en desuso, pero que son necesarias para los diferentes servicios y talleres del espacio barrial.

 

