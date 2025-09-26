Huerta comunitaria y talleres en el CIC “Che Guevara”

Diferentes actividades se están desarrollando en el Centro Integrador Comunitario CIC del barrio "Che Guevara" de Alto Comedero.

Uno de ellos, es una hermosa huerta que con cariño se está trabajando en cooperación vecinal. Es que cuanto la labor es unida, se establece una conexión entre los trabajadores y la naturaleza.

TRABAJO COLABORATIVO | EN LA REALIZACIÓN DEL PISO DEL CIC.

Además se llevó adelante el taller de Pasteleritos en un primer grupo con técnicas básicas para la elaboración de glasé real y práctica para la decoración de tortas, galletas y alfajores a cargo de Ester Palavecino. En esta ocasión, se potenció el desarrollo de saberes en equipo en la elaboración de bizcochuelo y tarta.

A través de los vecinos se efectúan distintas propuestas como por ejemplo, la de concretar los proyectos anhelados como la construcción del piso del CIC, metro por metro en un esfuerzo de la institución y de diferentes participantes.

Asimismo, es importante recordar que recientemente se realizó el trabajo de soldadura y mantenimiento de sillas que se encontraban en desuso, pero que son necesarias para los diferentes servicios y talleres del espacio barrial.