“Los Fondos de Garantía permiten el desarrollo local”

El gobernador Carlos Sadir participó en San Carlos de Bariloche, junto a otros mandatarios provinciales, referentes internacionales del sistema de crédito y organismos multilaterales, del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para Pymes, encuentro organizado por el Gobierno de Río Negro, la Red Iberoamericana de Garantías (Regar) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El foro se desarrollará hasta hoy y abordará los principales desafíos vinculados al financiamiento productivo.

En la apertura y mesa debate sobre "Las garantías en la economía del futuro", el mandatario jujeño expresó que "el Fogajuy tiene un año, es joven pero muy exitoso y prometedor".

Describió que Jujuy cuenta con actividades productivas importantes, tradicionales, como azúcar, tabaco, alcohol y minería. "Con trabajo y junto a las comunidades existe una minera sustentable que permite la explotación y exportación de litio, muy importante en la transición energética, esto nos ha dado un nuevo impulso. Más allá de las explotaciones tradicionales que siempre hemos tenido de plomo, plata, zinc", agregó.

En esa línea, sostuvo que el litio es un mineral que tiene demanda de empresas de capitales extranjeros y convoca a proveedores locales a armar clúster. "Hay un compromiso de quienes realizan este tipo de explotación lo realicen en forma directa con trabajadores de la zona, eso obliga a muchas empresas litieras a acompañar el crecimiento de empresas pequeñas o medianas, esto es lo que permitió el Fogajuy".

Cabe indicar, que el Fondo de Garantía de Jujuy es una herramienta pública creada para facilitar el acceso a financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas. "Les permite acceder al crédito que de otra manera no llegarían, porque esa pequeña empresa o mediana no llega a lo mejor a un banco porque no cumple algunos requisitos exigidos y el Fogajuy los ayuda", puntualizó.

También señaló que la Provincia cuenta con la ley de incentivos para las inversiones que permite nuevas inversiones, a través de ciertos beneficios o incentivos, con el fin de fomentar el trabajo y crecimiento en Jujuy.

Sadir prosiguió remarcando, que Jujuy también tiene otra actividad importante y es el turismo. "Este sector tiene la particularidad que genera el crecimiento de emprendedores a empresas con el financiamiento", añadió.

Bajo esa premisa de facilitar el acceso al crédito, el gobernador señaló que "hemos bajado impuestos en varios sectores, eliminado la burocracia para facilitar los trámites para que los empresarios se instalen en nuestra provincia".

En ese sentido, ponderó que los fondos de garantía facilitan el crecimiento de una pyme. "Tenemos la tarea de educar y de mostrarle a todos los empresarios los beneficios de este fondo de garantía", sostuvo.

Finalmente, agradeció al CFI por la oportunidad de trabajar con el Fondo de Garantía. "Tenemos un referente importante en Jujuy que nos acompaña todo el tiempo y otro motor de desarrollo es el fondo de garantía que genera fuentes de trabajo, y eso es el gran desafío que tenemos como jujeños y como argentinos. Pensar en la actividad privada, en políticas públicas federales republicanas para ser un Jujuy grande y un país grande que todos deseamos y necesitamos", expresó el gobernador Carlos Sadir.