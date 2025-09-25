"Nuestra misión es sostener una institución sólida que defienda a los trabajadores"

Hoy 26 de septiembre conmemorando el Día del Empleado de Comercio, Miguel Mamani Secretario General del Centro de Empleados de Comercio hizo mención acerca de los festejos centrales que incluyen la tradicional cena, sino que también remarcó proyectos sindicales, reivindicaciones y desafíos pendientes para los trabajadores del sector.

Comentó, "ya venimos trabajando desde hace dos semanas con distintas iniciativas, comenzamos con las Olimpiadas Mercantiles, que incluyeron juegos, recreación y la elección de la reina de la murga. Fueron seis jornadas que cerrarán el viernes con la premiación a los equipos participantes", explicó Miguel.

También señaló que hubo un espacio especial para jubilados, "el sábado compartimos un encuentro en nuestro predio con desayuno, almuerzo y la elección de la embajadora de los jubilados, fue un clima de integración y alegría".

Cena central

El domingo 28 se realizará el cierre con la cena central, "esperamos más de 1.200 afiliados. Habrá buena gastronomía y shows en vivo, es una oportunidad de disfrutar y celebrar entre todos los compañeros".

Jornada de descanso relación al día del empleado

Miguel aclaró que, "más del 90% de los comercios permanecerán cerrados, como corresponde al descanso de los trabajadores para el próximo lunes 29. Algunos pocos locales abrirán por decisión de sus dueños, pero será algo mínimo, esperamos que los mercantiles puedan disfrutar de su día como lo merecen".

Defensa de derechos laborales

Más allá de lo festivo, el secretario general puso el foco en la tarea cotidiana del sindicato y destacó, "trabajamos día a día en la defensa de los derechos laborales, buscando que todos los compañeros estén registrados. Queremos que accedan al sistema de seguridad social, a la jubilación y a la cobertura de obra social como corresponde. Regularizar estas situaciones es fundamental para brindar dignidad a cada trabajador".

Un espacio de acompañamiento permanente

Además subrayo, "las puertas están abiertas para todo afiliado que necesite apoyo, sabemos que los problemas son muchos, pero nuestra obligación es estar presentes y dar respuestas concretas".

Proyecto de viviendas propias

Uno de los anuncios más relevantes tiene que ver con la posibilidad de un plan habitacional, "estamos a punto de firmar un convenio con el Instituto de Vivienda y el gobierno provincial para construir entre 60 y 100 unidades en un predio de tres hectáreas. Eso permitirá que muchos compañeros dejen de alquilar y puedan acceder al techo propio. Es un sueño largamente anhelado por cualquier padre o madre de familia, poder darle a sus hijos un lugar donde vivir dignamente", expresó Mamani.

Según adelantó, la firma del convenio podría concretarse en los próximos días, "estamos ultimando la presentación formal de la propuesta y luego el Instituto convocará a las partes. Ese será un paso histórico para nuestro sindicato".

Reclamo por horario corrido

El secretario también insistió en la necesidad de avanzar con un cambio en la modalidad laboral, "venimos reclamando el horario corrido porque es un beneficio directo para los trabajadores, lamentablemente no tenemos todavía el eco esperado de las autoridades. El Concejo Deliberante debe convocar a las cámaras empresariales para ordenar la actividad y permitir que esta propuesta se debata seriamente".

También remarcó que la medida impactaría en la calidad de vida, "no solo reduce costos de transporte, también brinda más tiempo para la vida familiar, la formación personal y el esparcimiento. En muchas ciudades del mundo ya se aplica con excelentes resultados".

Un sindicato en crecimiento

El dirigente reivindicó la trayectoria de la organización y su proyección hacia el futuro, "somos un sindicato en crecimiento, el día que no estemos nosotros, habrá otros compañeros que continuarán esta tarea de acompañar y asistir a la clase trabajadora. Nuestra misión es sostener una institución sólida que defienda siempre a los empleados de comercio".

Para finalizar, el funcionario dejó un saludo especial, "quiero felicitar a cada empleado de comercio que se esfuerza día a día, viajando horas para cumplir con sus obligaciones y sosteniendo a sus familias. Nuestro compromiso es seguir trabajando para ustedes". Los invito a compartir la gran cena del domingo y a seguir confiando en el sindicato como un espacio de respaldo y unidad".