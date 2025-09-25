Eligen hoy la representante nacional de los estudiantes

Esta noche, a partir de las 21 en el estadio "23 de Agosto" del barrio Luján, tendrá lugar la elección de la representante nacional de los estudiantes con lo que la bella pampeana Martina Rauschenberger concluirá su reinado.

Como es tradicional, previo a conocerse el nombre de la nueva reina habrá un espectáculo de música y danza protagonizado por alumnos de establecimientos educativos de la provincia.

Las 24 candidatas al centro nacional son Martina García, de Tucumán; Catalina Sánchez, de Córdoba; Marina Melgarejo, de Misiones; Gisele Delsol, de La Pampa; Catalina Benavídez, de San Juan; María Victoria Egea, de San Luis; Sofía Masino, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Morena Ormachea, de Catamarca; Gaia Conti, de Buenos Aires; Delfina Mesples, de Santiago del Estero; Valentina Saliva, de Neuquén; Fiona Delgado, de Chubut; Kiara Gringo, de Río Negro; Pilar Zalazar, de Corrientes; Emma Bordin Giusti, de Mendoza; Vanina Vogel, de Salta; Sofía Doldan, de Formosa; Avril Russo, de Santa Fe; Martina Sáenz, de Entre Ríos; Martina Rodríguez, de Tierra del Fuego; María Victoria Zamar, de Jujuy; Paloma Garay, de La Rioja; Diamela Figueroa, de Santa Cruz; y Lola De Castro, de Chaco.

El ingreso para la Preferencial será por el punto en que avenida El Éxodo se une con Rocha Solórzano; Campo Delantero Parado por Rocha Solórzano (entrada del centro) y Campo Trasero Parados y Discapacitados por Rocha Solórzano en dirección a la plazoleta.

A la Popular se ingresará por la calle Humahuaca, los carroceros harán fila por calle Humahuaca en la puerta siguiente a la Popular. Mientras que la Platea Alta y la Platea Baja tendrán habilitado el ingreso localizado en la unión de Santa Bárbara y Humahuaca. Advirtieron que la calle Santa Bárbara estará bloqueada al paso peatonal y vehicular.