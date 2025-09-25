°
25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Triple Crimen
triple femicidio
Onda estudiantil
Claudio Contardi
Belén
Con más de 112 sucursales y 150.000 comercios
Empleados estatales
Círculo Odontológico de Jujuy
retenciones
Jubilaciones
Triple Crimen
triple femicidio
Onda estudiantil
Claudio Contardi
Belén
Con más de 112 sucursales y 150.000 comercios
Empleados estatales
Círculo Odontológico de Jujuy
retenciones
Jubilaciones

DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1395.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda estudiantil

Hoy último desfile de carrozas con puntaje       

Harán su paso los grupo B (invertido) y A con puntaje. Se espera un gran marco de público. El sábado será la entrega de premios. 

Jueves, 25 de septiembre de 2025 10:14

Esta tarde a partir de las 19 se realizará el último desfile doble y con puntaje en Ciudad Cultural en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“La fiesta linda” va llegando a su fin y hoy harán su paso por la avenida de los estudiantes 80 carrozas en la que los estudiantes de distintos establecimientos educativos de la provincia mostraran sus trabajos para los cientos de jujeños y turistas que llegaran hasta este punto de la ciudad.

Esta tarde el desfile iniciará con el paso del grupo B que lo hara de manera invertida y luego será el turno del grupo A que pasará de manera normal.

El pasaje de carrozas será de la siguiente manera:

                  6° DESFILE - JUEVES 25/09/2025 Grupo  B y A

  

GRUPO B INVERTIDO

 

NOMBRE DEL COLEGIO

CATEGORIA

  

1

Nueva Generacion

carruaje

  

2

Esc. Tecnica Pcial. N° 2 - Olaroz Chico

tecnica

  

3

Esc. Tecnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzman" - San Pedro

carroza

  

4

Colegio Secundario N° 50  Santuario de Tres Pozos

carruaje

  

5

Bachillerato N° 12 "Avelino Bazan" El Aguilar

carruaje

  

6

Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro

carroza

  

7

Asociacion Todos Juntos

carruaje

  

8

Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano

carroza

  

9

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico

tecnica

  

10

Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital

carruaje

  

11

Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

carruaje

  

12

Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

carroza

  

13

Colegio Canonigo Gorriti

carruaje

  

14

Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

carroza

  

15

Esc. Normal Republica de Bolivia - Humahuaca

carruaje

  

16

Colegio Ipsel

carruaje

  

17

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Pbro. Escolastico Zegada

tecnica

  

18

Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Aredez

carruaje

  

19

Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos

carruaje

  

20

Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro

carruaje

  

21

Bachillerato Provincial N° 19 - Yala

carruaje

  

22

Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpala

carroza

  

23

Colegio Antonio Maria Gianelli

carruaje

  

24

Colegio N° 2 Armada Argentina

carruaje

  

25

Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo

tecnica

  

26

Colegio Mayor Jujuy

carruaje

  

27

EMDEI

carruaje

  

28

Esc. De Comercio N° 1 Jose Manuel Estrada

carroza

  

29

Colegio Parroquial - El Carmen

carruaje

  

30

Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas

carroza

  

31

Colegio Los Lapachos

carruaje

  

32

Colegio Secundario N° 43

carruaje

  

33

Esc. Tecnica Pcial. N° 1 - A. Vargas Belmonte

tecnica

  

34

Colegio Remedio de Escalada

carruaje

  

35

Colegio Modelo Palpala

carruaje

  

36

Colegio Nuestra Sra. Del Huerto

carroza

  

37

Colegio Privado Nueva Siembra

carruaje

  

38

Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

carruaje

  

39

Complejo Educativo Jose Hernandez

carroza

  

40

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimara

tecnica

  

GRUPO A

  

NOMBRE DEL COLEGIO

Categoria

  

1

Esc. De Ed. Tecnica N°1 "Gral Savio" - Palpala

Tecnica

  

2

Centro Polivalente de Arte  "Prof. Luis Martinez"

carroza

  

3

Colegio Cristiano Evangelico - CHE IL

carruaje

  

4

Colegio Martin Pescador

Carruaje

  

5

Colegio Del Salvador

carroza

  

6

Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja"

carruaje

  

7

Colegio Santa Teresita

Carruaje

  

8

Esc. De Ed. Tecnica N°1 Monterrico

Tecnica

  

9

Colegio Informatico Blaise Pascal

Carruaje

  

10

Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada"

carruaje

  

11

Colegio N° 1 "Teodoro Sanchez de Bustamante"

Carroza

  

12

Colegio N° 3 Exodo Jujeno

Carruaje

  

13

Colegio San Alberto Magno - Fasta

carroza

  

14

Secunadario N° 33 - Reyes

Carruaje

  

15

Colegio Santa Barbara

carruaje

  

16

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen

Tecnica

  

17

Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral"  Volcan

Carruaje

  

18

Colegio Secunadario N° 54

Carruaje

  

19

Bachillerato Pcial. N° 6

Carroza

  

20

Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belrano

Carruaje

  

21

Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpala

Carroza

  

22

Colegio Secundario N° 6

carruaje

  

23

Colegio Polimodal N° 3

Carruaje

  

24

Esc. De Ed Tecnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar

Tecnica

  

25

Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano

Carruaje

  

26

Colegio Pablo Pizzurno

Carruaje

  

27

Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane

Carroza

  

28

Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico

Carruaje

  

29

Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - Capital

Carroza

  

30

Colegio Privado Jean Piaget

Carruaje

  

31

Polimodal N° 2 - Abra Pampa

Carruaje

  

32

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro

Tecnica

  

33

Colegio Nuevo Horizonte N° 1

carroza

  

34

Colegio Privado Los Olivos - San Pedro

carruaje

  

35

Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico

carroza

  

36

Secundario N° 34 - Capital

carruaje

  

37

Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico

carruaje

  

38

Bachillerato Pcial. N° 21

carroza

  

39

Secunadario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro"

carruaje

  

40

ARENI

carruaje

  

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD