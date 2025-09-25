Hoy último desfile de carrozas con puntaje       

Esta tarde a partir de las 19 se realizará el último desfile doble y con puntaje en Ciudad Cultural en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“La fiesta linda” va llegando a su fin y hoy harán su paso por la avenida de los estudiantes 80 carrozas en la que los estudiantes de distintos establecimientos educativos de la provincia mostraran sus trabajos para los cientos de jujeños y turistas que llegaran hasta este punto de la ciudad.

Esta tarde el desfile iniciará con el paso del grupo B que lo hara de manera invertida y luego será el turno del grupo A que pasará de manera normal.

El pasaje de carrozas será de la siguiente manera: