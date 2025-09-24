Llega el "Gran Perrotón Edición 2025” al Parque Xibi Xibi

Las inscripciones se realizarán en el lugar desde las 7:30 horas, mientras que la largada está prevista para las 9:00 horas. El evento busca promover el cuidado responsable de las mascotas y generar un espacio de encuentro con premios y sorpresas para los participantes.
El Perrotón contará con distintas categorías:
Categoría niños:
Pre infantil (5 a 8 años): 50 metros
Infantil (9 a 12 años): 100 metros
Categoría generales adultos (4,5 km)
Mujeres: 20 a 35 años / 36 a 49 años
Varones: 20 a 35 años / 36 a 49 años
Categoría adultos mayores: desde los 50 años en adelante (1,5 km)
Categoría interfuerza: equipos de hasta 5 integrantes mixtos más un can
Desde la organización destacaron que será un encuentro pensado para toda la familia, con el acompañamiento de los canes de la Policía y un ambiente de integración y recreación para los jujeños.