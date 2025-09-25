Estaba prófugo por haber golpeado a su pareja

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional Uno detuvo a un joven de 26 años en el barrio El Balcón de la capital jujeña.

Tenía un pedido de paradero por un delito de lesiones leves agravadas y amenazas en un contexto de violencia de género.

La intervención se produjo días atrás, en horas de la noche, luego de que el Centro de Monitoreo alertara a los policías sobre un sujeto que empujaba una motocicleta de 110 cc sin dominio en Avenida Pueyrredón.

La motocicleta no tenía documentación que acreditara su propiedad, lo que generó sospechas y motivó la demora.

El procedimiento se realizó cuando los agentes se dirigieron a la zona señalada y encontraron al sospechoso en la intersección de Iriarte e Hipólito Yrigoyen. Tras interceptarlo, le solicitaron la documentación del rodado, pero este no pudo presentarla.

Al identificar al individuo, los agentes consultaron sus datos con el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), donde se descubrió que registraba un pedido de paradero por un delito de lesiones leves agravadas y amenazas en un contexto de violencia de género.

El sujeto quedó alojado en la Seccional 2º a disposición de la Justicia. La motocicleta, una Mondial 110 cc, también fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial para las pericias correspondientes.

La eficiente labor policial permitió no solo recuperar un vehículo de dudosa procedencia, sino también cumplir con una orden judicial pendiente, reforzando el compromiso de las fuerzas de seguridad con la prevención del delito.