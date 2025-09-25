°
25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La opinión
gira oficial
Femicidio de Iara Rueda
Ministerio Público de la Acusación
PALPALÁ
Caso Nicolás Canaviri
Barrio El Chingo
barrio El Balcón
Teatro Mitre
Franz Kafka
La opinión
gira oficial
Femicidio de Iara Rueda
Ministerio Público de la Acusación
PALPALÁ
Caso Nicolás Canaviri
Barrio El Chingo
barrio El Balcón
Teatro Mitre
Franz Kafka

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio El Balcón

Estaba prófugo por haber golpeado a su pareja

Circulaba a bordo de una moto sin documentación.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 03:14

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional Uno detuvo a un joven de 26 años en el barrio El Balcón de la capital jujeña.

 

Tenía un pedido de paradero por un delito de lesiones leves agravadas y amenazas en un contexto de violencia de género.

 

La intervención se produjo días atrás, en horas de la noche, luego de que el Centro de Monitoreo alertara a los policías sobre un sujeto que empujaba una motocicleta de 110 cc sin dominio en Avenida Pueyrredón.

La motocicleta no tenía documentación que acreditara su propiedad, lo que generó sospechas y motivó la demora.

El procedimiento se realizó cuando los agentes se dirigieron a la zona señalada y encontraron al sospechoso en la intersección de Iriarte e Hipólito Yrigoyen. Tras interceptarlo, le solicitaron la documentación del rodado, pero este no pudo presentarla.

Al identificar al individuo, los agentes consultaron sus datos con el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), donde se descubrió que registraba un pedido de paradero por un delito de lesiones leves agravadas y amenazas en un contexto de violencia de género.

El sujeto quedó alojado en la Seccional 2º a disposición de la Justicia. La motocicleta, una Mondial 110 cc, también fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial para las pericias correspondientes.

La eficiente labor policial permitió no solo recuperar un vehículo de dudosa procedencia, sino también cumplir con una orden judicial pendiente, reforzando el compromiso de las fuerzas de seguridad con la prevención del delito.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD