Era buscado por la policía y fue detenido en la vía pública

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito arrestó a un hombre de 38 años, en un operativo en la jurisdicción de la Seccional 61° del barrio El Chingo de la capital jujeña.

El hecho se registró el martes pasado, luego de que el individuo fue visto por el barrio transportando bolsas de residuos y además ofreciendo un teléfono celular de dudosa procedencia.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17.30, cuando la unidad móvil avistó al sospechoso en un tramo de la avenida Dr Raúl Ricardo Alfonsín.

Al ser interceptado por los agentes, el hombre no pudo justificar la posesión de un teléfono celular que llevaba consigo, dando relatos contradictorios sobre su origen. Tras una breve investigación, se confirmó que el individuo tenía un pedido de paradero pendiente por el delito de estafa y medidas restrictivas, lo que justificó su inmediata aprehensión. Durante el operativo, se incautó un teléfono celular Xiaomi Note 9 de color morado.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la Comisaría Seccional 61° a disposición de la justicia. Se espera que en los próximos días se realicen los trámites legales correspondientes para que enfrente la causa por la que era buscado. El exitoso operativo subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad con la prevención del delito en la comunidad.