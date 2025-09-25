“El hombre inesperado” llega hoy a las tablas del Teatro Mitre

El Teatro Mitre de Jujuy presenta hoy "El hombre inesperado", una obra de la reconocida dramaturga Yasmina Reza, interpretada y dirigida por Germán Palacios e Inés Estévez. La obra se iniciará a las 21.30 en la sala mayor del coliseo provincial.

La puesta apunta a un viaje cargado de suspenso, poesía y misterio; dos soledades que coinciden en un vagón de tren, donde pensamientos, humor e inteligencia se entrelazan en un diálogo inesperado.

Entre giros sorprendentes y momentos de intriga, la obra plantea una pregunta abierta: ¿es el azar o el destino el que guía ese encuentro?

La función se realizará en la sala mayor del Teatro Mitre, con una duración aproximada de 90 minutos. La obra es apta para todo público; los menores abonan entrada a partir de los 2 años cumplidos.

La propuesta artística cuenta con un equipo creativo destacado, el vestuario de Romina Giangreco, escenografía de Ariel Vaccaro, diseño de iluminación de Ricardo Sica y diseño sonoro con música original de Francisco Sicilia.

Las entradas se pueden adquirir en autoentrada.