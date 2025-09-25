Inicia el debate oral por el asesinato de un joven

El próximo martes iniciará el debate oral y público en contra de una joven mujer, quien llega a estas instancias judiciales acusada de haber asesinado a su novio en mayo de 2022 y llamativamente goza de libertad.

Ailén Armada y Sebastián Espada son representantes legales de Galdys Vilca y Ariel Canaviri, padres de la víctima Nicolás Canaviri, quienes destacaron que a pesar de las inconsistencias e irregularidades en la investigación por parte de la Fiscalía, la querella logró que se tuviera en cuenta una formulación de acusación autónoma.

"La Fiscalía propuso que la joven sea acusada de "homicidio simple con exceso en legítima defensa", una pena que va de 1 a 5 años de prisión, mientras que la querella postuló homicidio agravado por el vínculo con alevosía", pero el Juzgado de Control y Garantías resolvió que Karen Taboada llegue al debate oral y público, como la presunta autora del delito de "homicidio simple", pena que va de los 8 a 25 años, le dijo a nuestro diario la letrada Ailén Armada.

La querellante además manifestó que introdujo una prueba científica clave, que demuestra que no hubo exceso de legítima defensa, lo que llevó al Juzgado de Control a entender que la penalidad podría ser de hasta 25 años, a diferencia de lo propuesto por la Fiscalía.

"Con esto quiero decir que la querella está de acuerdo con el lugar y el tiempo del hecho, y con que Nicolás fue apuñalado, pero discrepa con la Fiscalía en el "modo" en que ocurrió el hecho".

Por otro lado, la representante legal advirtió que durante las audiencias de debates, estarán muy atentos a la declaración de los testigos que van a ser citados a juicio, debido a algunas versiones encontradas en las declaraciones durante la investigación penal preparatoria, y que no tolerarán el falso testimonio ni el encubrimiento.

Sobre los hechos

El 18 de mayo de 2022, Nicolás Canaviri (26) fue asesinado de una puñalada en el pecho en el interior de una vivienda del barrio Bárcena de la capital jujeña. Por el hecho una joven mujer, fue imputada y luego de 40 días detenida, quedó en libertad.

"Mi hijo fue a la cancha con su amigo Pablo, se mensajeó por Facebook con Karen Taboada y luego fueron a un cumpleaños en casa de la tía de esta chica, en el barrio Bárcena. Allí comieron y bebieron. Según Pablo, el amigo de mi hijo, Nicolás quería irse, pero Karen no quería y allí forcejearon", dijo Gladys Vilca.

"Yo estaba en mi casa cuando el amigo de mi hijo me llamó y me dijo que a Nicolás le estaban pegando dentro de una casa y me mandó la ubicación. Junto a mi hijo fui a ver que le había pasado y lo encontré tirado en el piso y alrededor un grupo de personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Lo cargaron a mi hijo y lo llevé al hospital "Pablo Soria", donde me dijeron que había llegado sin signos vitales a causa de una herida cortante en la zona pectoral.