El peronismo de Jujuy se fortalece de cara a las urnas

El candidato a diputado nacional en tercer término por el Frente Primero Jujuy Avanza (Fpja), Adrián Mendieta reunió en el acto de campaña en su ciudad El Carmen a las diferentes expresiones del peronismo jujeño donde ratificaron su voluntad de unidad y fortalecer el espacio hacia octubre y el 2027.

Llevando las propuestas electorales a los carmenses y poniendo de pie a la dirigencia y militancia de esa zona de la provincia, junto a Pedro Pascuttini y Verónica Valente demostraron la vitalidad política y de ideas que posee la Lista 501 del Fpja.

A Carlos Haquim (conductor de Primero Jujuy) y Rubén Rivarola (Jujuy avanza) referentes del espacio junto a Agustín Perassi (Gana Jujuy) y Martín Palmieri (Hacemos), se sumó ahora el exgobernador Eduardo Fellner respaldando a los candidatos y las propuestas para llegar al Congreso de la Nación y recuperar la provincia.

Estuvo también la candidata suplente en primer término Candelaria Pérez Abregú; los ediles periqueños Walter Cardozo y Mónica Sánchez; los diputados provinciales Martín Fellner y Valeria Gómez; la excomisionada municipal de San Antonio, Juana Sandoval; ente otros más.

En aquella ciudad quedó demostrado que era imprescindible la unidad para enfrentar las elecciones de medio término del 26 de octubre y recuperar a todos los afiliados y simpatizantes desencantados y marginados, quienes pondrán a prueba el convencimiento que éste es el camino inmediato y con vistas a dos años.

Hasta hace poco el peronismo jujeño estaba fragmentado, sus cimientos cubiertos en un proceso de debilitamiento y cada vez más perdiendo el apoyo como limitando sus posibilidades como opción electoral, sin embargo hoy la realidad le sonríe y el futuro se esclarece en el horizonte del 26 de octubre.

Haquim, Perassi, Palmieri y Rivarola dedujeron que era necesaria la unidad, pero también un ordenamiento en el peronismo que es lo que le está permitiendo acrecentarse cada día sumando a más dirigentes y militantes en toda la provincia. Sin dudas que este proceso lo fortalece de cara a las urnas.

En El Carmen cada candidato y referente repitió insistentemente en la unidad del peronismo, en este caso del frente y más allá de tener o no el escudo partidario, hoy el peronismo no se identifica por ello, sino por la coincidencia de ideas por un Jujuy mejor para todos sus pobladores.

"Nunca más un peronismo dividido, debemos mantener el peronismo que lucha por la justicia social y que quiere el bienestar de todos os jujeños", expresó Pascuttini, y eso se logrará trabajando en conjunto y logrando una banca en la Cámara baja llevando la vos de la provincia.