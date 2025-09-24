El Instituto de Seguros de Jujuy celebró 60 años de creación

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) conmemoró 60 años al servicio de los afilados de toda la provincia.

El acto se llevó a cabo en el ingreso a la casa central del ISJ, en la oportunidad se realizó el descubrimiento de placas alusivas a la fecha y se entregó una minuta de declaración de interés por parte del Concejo Deliberante de la Capital, como así también se puso de relieve la labor del recurso humano de la institución.

El presidente del ISJ, José Manzur, destacó el relieve de la labor en beneficio de los afiliados de toda la provincia, que se traduce en una mejora de la calidad del servicio que brindan por la salud de los jujeños. Recordó además, el trabajo del personal en época de la pandemia, donde se redoblaron los esfuerzos y estuvieron en diferentes sectores como Same con la atención telefónica, en la cartera sanitaria y auguró que dicho crecimiento proseguirá con los procesos de digitalización, tal cual se viene realizando desde el Gobierno de la Provincia.

EL PERSONAL | DESCUBRIÓ UNA PLACA.

Participación del encuentro los ministros de Hacienda, Federico Cardozo; de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; los Vocales Diego Chacón y Ezequiel Vega; de los sectores Activo y Pasivo, María Reynaga y Alberto Quiroga, respectivamente.

También asistieron el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, los concejales capitalinos, Blanca Ontiveros; Néstor Barrios y Leandro Giuberguia, representantes de carteras ministeriales, invitados especiales y personal de la obra social provincial.