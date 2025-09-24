Todo listo para el Foro del Corredor Bioceánico

El Corredor Bioceánico plantea un nuevo horizonte turístico, económico y dinámico para Jujuy, junto con sus desafíos y fortalezas, es por ello que en la provincia se vienen realizando actividades en este contexto, brindando un acercamiento a los países que conectaran con la provincia a través de este trayecto auspicioso.

En este marco, ayer se reunieron miembros de empresas publicas y privadas para organizar uno de los eventos más importantes a nivel provincial y nacional. Se tiene previsto para los días 8 , 9 y 10 de octubre la realización de el Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio.

En la gran agenda habrá en la jornada del 10 de octubre una ronda de negocios organizada por la Cámara de Comercio Exterior con conferencia pública y unidades de negocios entre las partes.

Agenda nutrida

Según informó el Presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Jorge Gurrieri, ya estaría todo preparado para la realización de este gran evento que contará con la participación de los embajadores de Argentina y Brasil; también con funcionarios y representantes de Brasil, Paraguay, Chile y de la Provincia de Salta.

La conferencias se realizarán en el cine Select donde expondrán principalmente quienes integran el corredor Bioceánico de la mirada del privado en las distintas temáticas. En tanto el día 10 desde las 9 de la mañana hasta pasado el mediodía y por la tarde a partir de las 14.30 se realizarán otras conferencias en el auditorio "Éxodo Jujeño", en el Cabildo.

Allí va a arrancar la ronda de negocio internacional del corredor Bioceánico donde "ya hay más de 57 inscritos, de distintos países tales como Paraguay, Chile, Argentina y Brasil" aseguró el referente.

Integración regional

El secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco, anticipó los preparativos del séptimo foro con eje en el rol central de Jujuy en el Corredor Bioceánico de Capricornio.

"El Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio se realizará en Jujuy con la participación de los embajadores de Argentina y Brasil, funcionarios y representantes de Brasil, Paraguay, Chile y de la Provincia de Salta, con un promedio de 700 asistentes acreditados", remarcó y destacó que "el trabajo incluye a 8 estados subnacionales con los países con los países mencionados, más las provincias del norte argentino".