Falleció el vicepresidente de la Suprema Corte de Jujuy

El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Sergio Marcelo Jenefes, falleció ayer a los 76 años de edad, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Sergio Marcelo Jenefes tuvo una vasta carrera en el ámbito jurídico. Se recibió de abogado en 1975 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de Tucumán. En el año 2008 ingresó a la Justicia provincial como juez del entonces Superior Tribunal de Justicia.

La oficina de prensa del Poder Judicial destacó que ejerció como presidente del Alto Tribunal desde marzo a diciembre de 2020. La impronta de su gestión fue el fuerte impulso del trabajo virtual y el uso intensivo de tecnología informática; permitiendo que "el Poder Judicial de Jujuy sea uno de los pocos en el país que, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, cumpliera con el servicio de Justicia sin interrupciones".

También mencionó que ocupó la vicepresidencia del Superior Tribunal de Justicia y luego de la Suprema Corte de Justicia, desde enero de 2021 hasta la fecha.

Sus restos fueron velados en la sala velatoria de Servicios Sociales Futuro SRL, ubicada en calle Ramírez de Velazco 137 de San Salvador de Jujuy.

En la Justicia jujeña

El doctor Jenefes asumió como vocal del Superior Tribunal de Justicia en 2019. Durante 2020 fue designado como presidente, cargo que ejerció hasta finalizar ese año. En 2022, se convirtió en juez suplente, en caso de ausencia del Presidente del Superior Tribunal de Justicia u otro impedimento de cualquier naturaleza, durante el mismo período constitucional.

En diciembre de 2023, Sergio Marcelo Jenefes fue designado como juez suplente de la Presidencia, al tiempo que el doctor Ekel Meyer fue designado como presidente de la Suprema Corte de Justicia para desempeñarse en esa función desde enero de 2024.