Victoria Zamar es la nueva embajadora de Jujuy

En una noche cargada de emociones, la Ciudad Cultural de Jujuy se vistió de gala para recibir a las 16 candidatas departamentales de la provincia. El aire vibró al ritmo contagioso de La Yugular Reggae, que con sus primeros acordes dio inicio a una velada, donde la belleza, el talento y la tradición se entrelazaron en un espectáculo inolvidable.

Las transiciones entre cada pasarela fueron una obra de arte en sí mismas, orquestadas por el talentoso staff de estudiantes que dirige el Ente de la FNE.

LOS VESTIDOS DE LAS CANDIDATAS | DIERON CUENTA DE LA RIQUEZA TEXTIL LOCAL Y EL TALENTO DE DISEÑADORAS JUJEÑAS.

Por primera vez, las candidatas lucieron diseños de autor pensados para cada región, y en su segunda pasada, las estudiantes volvieron al escenario con el brillo de los vestidos de gala.

YULIANA DE LA QUEBRADA

La reina saliente, Josefina Banco, se despidió con la voz entrecortada y algunas lágrimas, agradeciendo las experiencias vividas y el cariño del pueblo jujeño. La velada también destacó el corazón solidario de las candidatas, con el proyecto ganador de la embajadora de Humahuaca, Yuliana Morales.

EL STAFF ESTUDIANTIL | COORDINADO POR EL ENTE DE LA FNE SORPRENDIÓ CON DANZAS, CANTO Y EXPRESIONES TEATRALES.

Con la expectación en el aire se anunció a la nueva soberana de Jujuy: Victoria Zamar. Con la corona recién hecha, expresó: "Estoy muy emocionada y agradecida con la promo, mi familia, el Ente y mis amigas. Ojalá disfruten de esta fiesta", dijo.

El cierre a cargo de Los Cafres, puso el broche de oro a una noche de magia y talento.