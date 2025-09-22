Los Cafres dicen presente en la Elección Representante de Jujuy

Un gran show para todos los jujeños, Los Cafres, icónica banda de reggae liderada por Guillermo Bonetto se presenta en la capital jujeña para celebrar la elección de la nueva representante provincial. El show, que promete ser una fiesta, se llevará a cabo en Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy. El evento es de entrada libre y gratuita.

Un referente del reggae latino

Los Cafres, con 35 años de trayectoria, son una de las bandas más influyentes del reggae en español. Con 14 discos de estudio y un sinfín de himnos como "Casi", "Si el amor se cae", "Tus ojos" y "Aire", el grupo argentino supo conquistar a un público masivo en toda Latinoamérica y el resto del mundo. Su música, con letras que hablan de amor, paz y conciencia social, se convirtió en una bandera para varias generaciones.