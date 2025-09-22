Jujuy elige hoy a su representante

Llegó el gran día. Hoy a las 20 en la Ciudad Cultural se llevará a cabo la elección de la representante jujeña que participará de la instancia nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

En el cierre del espectáculo se presentarán Los Cafres.

Las bellas candidatas de los dieciséis departamentos de la provincia son Nicol Acho, de Rinconada; Iris Cruz, de Santa Catalina; Carol Vázquez, de Susques; María Cabrera, de Yavi; Sofía Rosales, de Cochinoca; Reina Vera, de Tilcara; Yasmin Noguera, de Tumbaya; Yuliana Morales, de Humahuaca; Antonela Díaz, de San Antonio; Angelina Armella Morel, de Palpalá; Victoria Zamar, de Doctor Manuel Belgrano; Martina Aguirre, de El Carmen; Candela Villarroel, de Santa Bárbara; Catalina Dadah, de Ledesma; Zaira Perales, de Valle Grande; y Milena Saez, de San Pedro.

Estos últimos días las jovencitas desarrollaron una serie de actividades que incluyeron visitas a los medios, entre ellos El Tribuno de Jujuy. Al mismo tiempo disfrutaron de los desfiles de carrozas que se realizan en la Ciudad Cultural.

Conocé a las candidatas