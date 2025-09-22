°
22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Salud

Acceso gratuito para el abordaje de la obesidad

720 personas en la provincia concurren a talleres de actividad física y consultas en salud mental. También a controles médicos periódicos, con seguimientos en varias especialidades.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 00:00
TRATAMIENTO INTEGRAL | LA ESTRATEGIA CONTRA LA OBESIDAD MÓRBIDA ABARCA A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES.

El Ministerio de Salud recordó que cuenta con la estrategia integral gratuita "Paso a paso para un gran cambio", a través de la cual 720 personas cuentan a la fecha con abordaje de la obesidad mórbida, accediendo a talleres semanales de actividad física y consultas quincenales en salud mental y educación para la salud, así como controles médicos de manera periódica.

En la capital jujeña, la estrategia suma 22 grupos incluyendo niñas y niños, adolescentes, embarazadas, personas mayores y efectivos de la Policía de la Provincia mientras en el interior, la cobertura de "Paso a paso" se encuentra en Monterrico, San Pedro, Libertador, La Quiaca, Abra Pampa, Fraile Pintado, Palpalá y Perico.

Este abordaje diseñado desde el Plan Estratégico de Salud II es pionero a nivel nacional en el ámbito público, facilitando tratamiento interdisciplinario e integral a personas con obesidad mórbida u obesidad en todas las etapas de la vida, dando respuesta a una problemática de salud pública asociada al riesgo de contraer patologías que conllevan alteraciones funcionales, emocionales y sociales.

El tratamiento se facilita con seguimiento de los equipos profesionales en nutrición, psicología, educación física, enfermería, educación para la salud y con la interconsulta en medicina clínica, cardiología, kinesiología, dermatología, traumatología y otras especialidades, proponiendo a las personas sumar acciones focalizadas que refuercen los hábitos saludables a largo plazo colaborando con la pérdida de peso de manera progresiva para la mejora de la calidad de vida.

Asimismo, ampliando la cobertura inició recientemente "Paso a paso en tu Club", incorporando a Luján de la capital jujeña como primera experiencia de articulación, donde ya se concretan talleres de alimentación saludable para adolescentes y jóvenes de la institución.

Para mayor información, concurrir al Caps más cercano, desde donde se realizará la derivación correspondiente, o bien en el Ministerio de Salud.

 

