Unidad Regional II
LIGA PROFESIONAL
Jujuy crece
Agresión sexual
Liga Jujeña
Onda Estudiantil 2025
boxeo
Elecciones 2025

Sampedreños junto a Pedro Pascuttini, candidato a diputado

Reforzó el compromiso de trabajar por Jujuy y por sus habitantes en nombre del peronismo.

Daniel Salas
Sabado, 20 de septiembre de 2025 00:00
CAMPAÑA | PASCUTTINI Y VALENTE CON RIVAROLA, HAQUIM, AGUSTÍN PERASSI, CLAUDIA CANTABERTA Y DIPUTADOS PERONISTAS.

Pedro Pascuttini y Verónica Valente, candidatos a diputados nacionales en primer y segundo término por el Frente Primero Jujuy Avanza para las elecciones de octubre, mantuvieron en San Pedro de Jujuy un encuentro con la militancia de la región, donde llamaron a ponerle un límite al presidente Javier Milei.

Con los candidatos llegaron los referentes del espacio, Carlos Haquim (Primero Jujuy), Rubén Rivarola (Jujuy Avanza) y Agustín Perassi (Gana Jujuy), demostrando la unidad del peronismo jujeño e instando a la militancia respaldar a Pascuttini para que llegue al Congreso de la Nación, desde donde legislará por los intereses de Jujuy y de los jujeños.

Valente, que recorre la provincia instalando la propuesta del frente, indicó que aceptó un nuevo desafío por el convencimiento en el proyecto político que logró el peronismo unido a través del diálogo y que busca su fortalecimiento, abriendo las puertas a todos aquellos que desconfían del Partido Justicialista.

Posteriormente agradeció a la legisladora provincial Claudia Sánchez Cantaberta (quien organizó el encuentro) por movilizar a los dirigentes y militantes con quienes concreta una intensa labor en el territorio. "Somos los que jamás se olvidan de la gente y hoy nos encuentra unidos luchando contra un presidente que estafó electoralmente al pueblo".

Instó a los presentes "no callarse y expresar lo que consideran mal", y afirmó que con Pedro Pascuttini "vamos a caminar la provincia llevando las propuestas del Frente Primero Jujuy Avanza a los jujeños que están necesitando quien los escuche y trabaje por la igualdad y sus necesidades".

Aclaró que de llegar a la Cámara baja "jamás voy a votar en contra de los jubilados, de los niños que necesitan tratamiento médico o contra las personas con discapacidad, muy por el contrario legislaremos por el bien de todos. El proyecto político del Frente Primero Jujuy Avanza abarca a todos los jujeños y queremos que se sumen para cambiar la realidad que nos agobia por errores de los gobiernos de turno".

A su turno, Pascuttini destacó la tarea que está cumpliendo la militancia sampedreña y los convocó a "reforzar el compromiso de trabajar por Jujuy y por sus habitantes en nombre del peronismo. Nuestra propuesta ilusiona y devuelve la confianza a los jujeños, quienes no pierden las esperanzas de estar mejor con trabajo digno y educación".

Los jubilados deben tener una jubilación digna y se debe trabajar por el bienestar de todos, propuso porque "éste es un proyecto de provincia para promover el trabajo y el empleo bien pagado, con eso mejoramos las condiciones de educación y salud, y hay que promover la producción y el fortalecimiento de las Pymes".

Por último afirmó que es necesario luchar contra el ajuste del presidente Milei, para eso "debemos caminar juntos y en unidad defendiendo lo que nos corresponde como jujeños".

 

