La FNE en una noche de emoción y alegría

Tras las bambalinas, el nerviosismo y la emoción por ser la primera pasada del Grupo B, en esta 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), se respiraba en el aire. Los esfuerzos y la prisa por ajustar los últimos detalles antes de salir a escena, fue la postal de ayer en las carpas que los alberga.

Reinas y princesas listas con sus vestidos acompañaban a los carroceros a la par y que, con rostros de concentración, pero también de alegría, se disponías a hacer su salida triunfal, siempre acompañados por sus docentes asesores y directores.

Con la bendición de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya comenzó el desfile, puntual. Fue un momento de emoción y respeto que impulsó a los presentes a levantar sus pañuelos para saludarla mientras pasaba en andas por la avenida de los estudiantes.

Luego, conmemorando el 30° aniversario, la carroza del Colegio "José Hernández" inauguró la avenida con sus carroceros detrás, alentando a la tribuna con divertidos cánticos y haciendo referencia a la celebración.

Grandes y chicos colmaron todos los sectores habilitados, tanto las graderías como las sillas apostadas del lado de los food truck. Por el entusiasmo de conseguir un buen lugar, algunas familias ya reservaban su espacio desde las 16.

No faltaron los vendedores de globos y golosinas que avivaban la emoción de los más chicos y a los alrededores, peloteros y juegos de diversión completaron la salida familiar.

Mientras tanto, en la avenida de los estudiantes, los chicos de la Escuela Municipal "Marina Vilte" pasaron en segundo lugar, emocionados y orgullosos de su carruaje.

Continuaron los estudiantes del Colegio "Nueva Siembra" que no dejaron de alentar a su carruaje desde el inicio de su pasada. Así, con buen ritmo continuó el Colegio "Nuestra Señora del Huerto", el Modelo Palpalá, Remedios de Escalada, etc. hasta que completaron su paso las 40 instituciones de este grupo.

La nota de emoción por volver a participar después de 5 años la puso el Colegio Secundario N°50 del Santuario de Tres Pozos, entre otros homenajes como el del Ipsel, a la niña platense de siete años, Kim Gómez.

Hoy, desde las 18, será el desfile de ambos grupos.