Honra a la Virgen de Sixilera

Esta noche alrededor de las 20 llegará a la iglesia de Tilcara la peregrinación en honor a la Virgen de Sixilera, y lo hará con un retrato de la patrona, tal cual lo habían anticipado los propietarios de la santa por un desacuerdo con la parroquia de esa comuna.

A las 6 desde el santuario los peregrinos y bandas de sikuris que entre miércoles y ayer ascendieron al paraje Sixilera (desde Huacalera cumpliendo su promesa a la benefactora) emprenderá el regreso, estando alrededor del mediodía en el paraje La ovejería, y a las 18 estaría llegando al bario Usina y desde ahí necesitará dos horas más para llegar al templo.

Una vez en la iglesia el párroco oficiará la misa y el retrato de la Virgen quedará en ella hasta que sus dueños dispongan otra cosa. Las bandas de sikuris organizaron las honras que no tuvo convocatoria de fieles como sucedió en otros años y con la eucaristía de esta noche finalizará la festividad en su honor.