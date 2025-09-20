°
20 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Unidad Regional II
LIGA PROFESIONAL
Jujuy crece
Agresión sexual
Liga Jujeña
Onda Estudiantil 2025
boxeo
Onda Estudiantil 2025
Copa País
Onda Estudiantil 2025
Unidad Regional II
LIGA PROFESIONAL
Jujuy crece
Agresión sexual
Liga Jujeña
Onda Estudiantil 2025
boxeo
Onda Estudiantil 2025
Copa País
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
Devoción

Honra a la Virgen de Sixilera

Persiste el distanciamiento con la iglesia del pueblo.

Sabado, 20 de septiembre de 2025 00:00
Sin la imagen desciende la peregrinación a Tilcara

Esta noche alrededor de las 20 llegará a la iglesia de Tilcara la peregrinación en honor a la Virgen de Sixilera, y lo hará con un retrato de la patrona, tal cual lo habían anticipado los propietarios de la santa por un desacuerdo con la parroquia de esa comuna.

A las 6 desde el santuario los peregrinos y bandas de sikuris que entre miércoles y ayer ascendieron al paraje Sixilera (desde Huacalera cumpliendo su promesa a la benefactora) emprenderá el regreso, estando alrededor del mediodía en el paraje La ovejería, y a las 18 estaría llegando al bario Usina y desde ahí necesitará dos horas más para llegar al templo.

Una vez en la iglesia el párroco oficiará la misa y el retrato de la Virgen quedará en ella hasta que sus dueños dispongan otra cosa. Las bandas de sikuris organizaron las honras que no tuvo convocatoria de fieles como sucedió en otros años y con la eucaristía de esta noche finalizará la festividad en su honor.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD