Jornada de intercambio

Jóvenes nucleados en la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines (Aareii Jujuy) realizaron su primera Feria de Empresas, un evento diseñado para ser un puente entre estudiantes, jóvenes profesionales y el mundo laboral. Las actividades se desarrollaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy.

Jóvenes nucleados en la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines (Aareii Jujuy) realizaron su primera Feria de Empresas, un evento diseñado para ser un puente entre estudiantes, jóvenes profesionales y el mundo laboral. Las actividades se desarrollaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy.

La jornada contó con stands de empresas y conferencias afines. Asistieron más de 300 jóvenes y participaron incluso, empresas de Tucumán. De acuerdo con dos de los organizadores Noemí Pérez y Santiago Cubei, "se superaron ampliamente las expectativas".

"Queríamos acercar a los estudiantes con las empresas y emprendimientos de Jujuy", agregaron. Los asistentes pudieron conocer estrategias para presentarse en entrevistas laborales y también conocer el trabajo de empresas locales en tecnología y producción.

La feria se enfocó en el desarrollo profesional de los jóvenes en la provincia y en generar oportunidades.