El Gobierno de Jujuy decretó asueto escolar para jueves y viernes de la otra semana

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, confirmó oficialmente durante el primer desfile de carrozas en Ciudad Cultural que se decretará asueto escolar para todos los niveles los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre de 2025, con motivo de la 74ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

La medida, establecida mediante una Resolución oficial, es de alcance provincial y comprende a estudiantes, docentes y personal de todas las instituciones educativas. El objetivo es permitir que toda la comunidad educativa pueda ser partícipe de las actividades centrales que marcan el cierre de la tradicional fiesta: los desfiles de carrozas y la tan esperada Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.

“Queremos que todos los estudiantes y docentes vivan a pleno esta fiesta que es de ellos. Por eso, damos estos dos días para que disfruten sin falta a clases de los eventos más importantes”, afirmó Sadir.

La agenda de la FNE 2025

La fiesta estudiantil continúa con una agenda cargada de eventos hasta su finalización. A continuación, el cronograma oficial:

Viernes 19 de septiembre: Desfile de Carrozas Grupo B - 20 h (Ciudad Cultural)

Sábado 20 de septiembre: Desfile Doble - 18 h (Ciudad Cultural)

Domingo 21 de septiembre: Exposición de Carrozas - 14:00 a 18:00 h (Ciudad Cultural)

Domingo 21 de septiembre: Elección Paje - 19 h (Ciudad Cultural)

Lunes 22 de septiembre: Exposición de Carrozas - 14 a 17 h (Ciudad Cultural)

Lunes 22 de septiembre: Elección Representante Provincial - 20:00 h (Ciudad Cultural, show: Los Cafres)

Martes 23 de septiembre: Congreso de la Juventud - 8.30 h (Centro de Innovación Tecnológica)

Martes 23 de septiembre: Desfile Grupo A (invertido) - 20 h (Ciudad Cultural)

Miércoles 24 de septiembre: Congreso de la Juventud - 8.30 h (Centro de Innovación Tecnológica)

Miércoles 24 de septiembre: Desfile Grupo B (invertido) - 20 h (Ciudad Cultural)

Jueves 25 de septiembre: Desfile Doble - 18 h (Ciudad Cultural)

Viernes 26 de septiembre: Elección Nacional - 21 h (Estadio 23 de Agosto, show: Airbag)

Sábado 27 de septiembre: Entrega de premios - 17 h (Ciudad Cultural)

El evento culmine será la Elección Nacional, que este año tendrá como artista invitado a la banda Airbag, en el Estadio 23 de Agosto.