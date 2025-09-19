Refacciones en la Escuela 298 de Finca El Pongo

El Ministerio de Educación de la Provincia inició un conjunto de trabajos de mejora en la Escuela 298 de Finca El Pongo, con el propósito de fortalecer las condiciones edilicias y acompañar el desarrollo de las actividades escolares.

En los últimos días se realizaron intervenciones en la cocina de la institución, dando continuidad al plan de obras que se viene ejecutando en más de mil establecimientos educativos de todo el territorio provincial.

En paralelo, se dispuso la provisión de un nuevo artefacto de cocina que reemplazará al actualmente existente. Si bien el equipo anterior había sido reparado y puesto nuevamente en funcionamiento, la decisión es avanzar en su recambio definitivo para garantizar un servicio alimentario más seguro y eficiente para la comunidad escolar.

El mantenimiento y refacción de la infraestructura educativa se sostiene con aportes propios de la Provincia en un escenario nacional complejo, en el que los fondos destinados a Educación resultan cada vez más limitados. A pesar de esa coyuntura, desde el Gobierno de Jujuy se reafirmó la decisión de seguir invirtiendo en el fortalecimiento de la escuela pública.