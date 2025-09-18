Para hoy se espera una temperatura máxima de 29 °C

°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Jueves, 18 de septiembre de 2025 08:00

Jujuy amaneció este jueves con un cielo parcialmente nublado que se mantendrá a lo largo de todo el día, regalando a los jujeños una jornada climáticamente estable y agradable. Según las previsiones meteorológicas, las condiciones son ideales para desarrollar actividades al aire libre.

Durante la mañana, las temperaturas iniciaron con una mínima de 14°C en un ambiente con una humedad relativamente alta, que alcanzó el 85%. A pesar de la nubosidad, la posibilidad de precipitaciones es escasa. Los vientos, por su parte, se presentaron moderados con una velocidad máxima de 10 km/h.

Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta un máximo de 29°C, garantizando una sensación térmica templada. El viento experimentará un ligero aumento, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h, aunque sin representar mayores inconvenientes. La cobertura de nubes dispersas persistirá durante la tarde y la noche, asegurando que no haya cambios abruptos en el estado del tiempo.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.

