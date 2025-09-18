Carroceros de la Asociación Todos Juntos piden igualdad en el Desfile de la FNE 2025

“Nos llena de orgullo y emoción haber llegado hasta acá, después de tantas horas de trabajo, esfuerzo y entusiasmo junto a nuestras familias y profes”, señala el escrito difundido por la institución. Además, remarcan que su carroza, al igual que la de cada colegio, nació del esfuerzo colectivo y refleja su creatividad y ganas de ser parte de la fiesta más importante de los estudiantes jujeños.

Los jóvenes recordaron que son estudiantes de Educación Integral, que continúan su trayectoria escolar en la modalidad especial, pero con los mismos sueños y la misma energía que cualquier adolescente. En ese sentido, destacaron: “Lo que nos importa es que nos evalúen con la misma vara, con la misma mirada justa y exigente que al resto. Eso es lo que significa para nosotros la verdadera inclusión: disfrutar, competir, aprender y celebrar como todos”.

Finalmente, agradecieron la oportunidad de participar en esta edición y señalaron que lo que hace completa la experiencia no es solo formar parte del desfile, sino también que su trabajo y dedicación sea mirado en igualdad de condiciones.