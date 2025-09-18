Se inician los desfiles de las carrozas en la Ciudad Cultural

Hoy inician los desfiles de carrozas de la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes. Por primera vez habrá 80 carrozas, divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes. Los desfiles se realizan sobre avenida de los Estudiantes en Ciudad Cultural desde las 20 con entrada libre y gratuita.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará un amplio operativo de seguridad vial que incluye cortes de calles, desvíos de transporte público, restricciones de estacionamiento e ingresos controlados al barrio Alto Padilla que iniciarán a las 18.

El director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, explicó que las unidades de transporte público de pasajeros modificarían sus recorridos llegando a Ciudad Cultural con el diagrama ya designado en otros eventos: Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, ingresando por avenida de las Carrozas con las paradas designadas en toda su extensión.

CAMBIOS EN EL TRANSITO | PREVISTOS PARA HOY Y MAÑANA

El funcionario recomendó que las personas que asistan a Ciudad Cultural a los distintos desfiles lo hagan, -dentro de lo posible-, en el transporte público, ya que se dispondrá de refuerzos y el servicio se garantizará hasta la finalización de cada evento. Para estacionamiento "solo se dispuso un sector sobre avenida Bolivia, entre Airampo y Caídos por la Patria, aproximadamente a 400 metros del evento", precisó el funcionario.

Por último, aclaró que "los vecinos de Alto Padilla circularán al sector con la acreditación de alguna documentación que certifique el domicilio, como un DNI, boleta de impuesto o contrato de alquiler".

Grupo A

Hoy desfila el grupo A, integrado por Escuela Técnica N° 1 de Palpalá, Centro Polivalente de Arte, Colegio Cristiano Evangélico Che Il, Colegio Martín Pescador, Colegio del Salvador, Escuela Provincial de Artes N° 1, Colegio Santa Teresita, Escuela Técnica N° 1 de Monterrico, Colegio Blaise Pascal, Escuela Provincial de Comercio N° 3, Colegio Nacional N° 1, Colegio Nacional N° 2, Colegio Fasta "San Alberto Magno", Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes, Colegio Santa Bárbara, Escuela Técnica N° 1 de El Carmen, Colegio N° 1 de Volcán, Colegio Secundario N° 54, Bachillerato Provincial N° 6, Colegio Secundario N° 1, Escuela Agrotécnica N° 1 de Palpalá, Colegio Secundario N° 6, Colegio Polimodal N° 3, Escuela Técnica N° 2, Colegio Secundario N° 2, Colegio Pablo Pizzurno, Bachillerato Provincial N° 2, Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico, Escuela de Comercio N° 2, Colegio Privado Jean Piaget, Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa, Escuela Técnica N° 2 de San Pedro, Colegio Nuevo Horizonte N° 1, Colegio Privado "Los Olivos" de San Pedro, Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico, Colegio Secundario N° 54, Escuela Agrotécnica N° 7 de Perico, Bachillerato Provincial N° 21, Secundario N° 39 y Areni.