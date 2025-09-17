Pedro Pascuttini se reunió con el rector de la UNJu y advirtió sobre el ajuste en la universidad pública

El candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, mantuvo este jueves un encuentro con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el ingeniero Mario Bonillo, con el objetivo de analizar la compleja situación que atraviesa la institución educativa.

Durante la reunión, Pascuttini expresó su “preocupación por la falta de recursos y el ajuste que sufre esa casa de altos estudios por parte del Gobierno Nacional”, y calificó a la educación y la salud como “pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad”.

“Nos preocupa todo lo que está sucediendo hoy con la Universidad, la falta de presupuesto y de condiciones, pero sobre todo los ataques que caen muy mal”, manifestó el candidato, quien además ponderó la gestión de Bonillo: “Viene realizando un excelente trabajo como rector”.

Pascuttini advirtió sobre las serias dificultades que enfrenta el sistema universitario: “Vemos que los recursos no alcanzan para que las universidades puedan desenvolverse y a ello se le suma el abandono de obras de infraestructura fundamentales. Hay una incertidumbre enorme de cómo va a ser la universidad”. En este sentido, remarcó: “Tenemos el deber de estar al lado de nuestros estudiantes, docentes y rectores. Tenemos que luchar codo a codo por la educación”.

El postulante también destacó el rol estratégico de la UNJu para el desarrollo productivo de Jujuy, resaltando que sus “investigaciones cumplen con los estándares internacionales”. “Para nosotros la Universidad Pública es un orgullo que tenemos que cuidar”, afirmó.

Por su parte, el rector Bonillo agradeció la visita y destacó el vínculo de Pascuttini con la universidad: “Es un conocedor de la realidad de la educación pública y de la producción. Tenemos un vínculo fuerte desde hace años y por eso vino a expresar su solidaridad”. El rector también confirmó que el candidato se interiorizó específicamente sobre “la situación financiera de la UNJu y la problemática que atraviesa”.

La reunión se enmarca en la serie de encuentros que Pascuttini viene manteniendo con distintos sectores de la provincia para delinear su plataforma de cara a las elecciones legislativas, poniendo el foco en la defensa de la educación pública.