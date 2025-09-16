°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
Partido Justicialista
Señor y la Virgen del Milagro
salud mental
Culturarte
Equipo Argentino de Antropología Forense
Facultad de ingeniería
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Partido Justicialista
Señor y la Virgen del Milagro
salud mental
Culturarte
Equipo Argentino de Antropología Forense
Facultad de ingeniería
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Municipalidad de San Salvador de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Culturarte

Lanzan Ruta de la Paz 2025

Confeccionarán grullas mañana y el viernes habrá un conversatorio.

Martes, 16 de septiembre de 2025 01:24
ACCIONES POR LA PAZ

El lanzamiento de la Ruta de la Paz Jujuy 2025 se realizará hoy, a las 10, en el Centro Cultural "Culturarte" (San Martín esquina Sarmiento). En la presentación itinerante por la Paz, la Cultura y la Educación se conocerán las distintas actividades que se desarrollarán este mes y el próximo en la provincia.

Los referentes son la Fundación Aves junto a UPF (Universal Peace Federation) con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia.

La Ruta de la Paz fue declarada de Interés Legislativo permanente, "reconociendo el derecho humano básico de los individuos y de los pueblos a la Paz, desde la dignidad inalienable de cada persona y el bien común, para un desarrollo integral y sustentable", según la Declaración N°44/25 de la Legislatura de Jujuy.

La Ruta de la Paz Argentina 2025 lleva como lema "En el abrazo argentino florece la paz" y tiene como sede nacional la localidad de El Trébol en la provincia de Santa Fe. Los padrinos son el cantautor León Gieco y la voleibolista Carolina Costagrande, campeona mundial 2011.

La Peace Road y la Carretera Internacional de Paz fue declarada de interés permanente por la Cámara de Diputados de la Nación, en noviembre del año pasado, "por su noble propósito de acercar a pueblos y culturas, trascendiendo etnias, nacionalidades y religiones". En el 2024 con el lema "Argentina construye paz", la sede fue la ciudad de General Güemes en Salta.

Ante la conflictividad creciente y más de 50 guerras en curso... ¿Qué hacemos por la Paz? La Peace Road es una campaña mundial de paz que genera marchas y actividades en distintos países desde el 2013. Argentina comenzó a sumarse en el 2015 y desde el 2020 propone iniciativas y acciones en todas las provincias.

En Jujuy la primera actividad será mañana, de 17 a 19, en Culturarte la confección de grullas por la paz a cargo de la profesora Carmen Carattoni con entrada libre y gratuita. El 19, a las 18, el conversatorio "Sadako y la historia de las mil grullas" Hiroshima y Nagasaki a cargo de la Embajada de Japón. Es abierta al público y gratuita.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD