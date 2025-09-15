Una familia jujeña necesitó $1.092.879,88 para no ser pobre, según la Dipec

Según el organismo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la indigencia, tuvo un incremento del 1,1% mensual, acumulando 20,5% en lo que va del año y 28,8% interanual, Para agosto, los valores son:

1 persona: $157.533

Familia de 3 integrantes: $384.382

Familia de 4 integrantes: $486.779

Familia de 5 integrantes: $529.313

En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el umbral de pobreza, registró un aumento del 1,3% mensual, acumulando 21,2% en el año y 32,5% interanual. Los ingresos necesarios son:

1 persona: $353.682

Familia de 3 integrantes: $862.986

Familia de 4 integrantes: $1.092.879

Familia de 5 integrantes: $1.188.374

Estos datos reflejan la variación en los precios de los alimentos y otros bienes y servicios esenciales, y son un indicador clave para medir el impacto de la inflación en los hogares jujeños.