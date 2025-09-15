°
15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
kickboxing
alto comedero
San Pedro
Humahuaca
Barrio La Merced
Onda estudiantil
Barrio San Francisco de Álava
Congreso de la Nación
La opinión
Onda estudiantil

María Victoria Zamar es la flamante soberana del departamento Dr. Manuel Belgrano

La jovencita representó a los estudiantes del colegio Santa Bárbara y estará presente el próximo 22 cuando se elija a la representante provincial de los Estudiantes.

Lunes, 15 de septiembre de 2025 00:46

En ciudad Cultural se proclamó a María Victoria Zamar del colegio Santa Bárbara  del como la flamante representante del departamento Dr. Manuel Belgrano

Ante una ciudad cultural colmada de los estudiantes de los 59 colegios que componen la capital jujeña  los jóvenes despidieron a Manuela Sánchez Bustamante, representante 2024.

Fue elegiada primera princesa Carolina Ordoñez García  de la Escuela Normal Superior “Juan Ignacio Gorriti”.

Mientras que la segunda princesa es María Emilia Fermi del Colegio Nueva Siembra

También se proclamo a la primera Dama de Honor, ella es María Constanza Read  del Complejo Educativo José Hernández y la segunda Dama de Honor es Candela García Antoraz del colegio Martín Pescador

En esta mágica noche de septiembre se escucho el nombre de Miss Simpatía, ella es Antonella Nayre Matorras del Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño” y Miss Elegancia Amparo Mariana Pino del Centro Polivalente de Artes "Prof. Luis Alberto Martínez"

Este domingo cerro de una manera mágica porque se conoció el ultimo nombre, el de   que completa el ramillete de 16 bellas jovencitas que el lunes 22 estarán en ciudad Cultural cuando se conozca el nombre de la nueva representante de los estudiantes de la provincia de Jujuy en el marco de la 74° edición de la FNE.  

 

