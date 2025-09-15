Primavera: temperatura habitual y mayor probabilidad de lluvias

Llegada la primavera las actividades al aire libre aumentan y la euforia por la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) se contagia en todo Jujuy. De ahí la curiosidad de saber si el tiempo acompañará en los desfiles de carrozas y elecciones de representantes estudiantiles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronosticó trimestral de septiembre- octubre- noviembre que llega a despejar las dudas.

El mismo indica que para la estación más colorida del año en toda la provincia las temperaturas serán normales, es decir, las esperables para la temporada lo que ofrece tranquilidad y previsibilidad.

El pronóstico es el mismo para el norte del país, es decir, las provincias del NOA, también Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.

En lo que respecta a las precipitaciones el SMN marca dos situaciones diferentes dentro de la provincia, la Puna transitará estación seca y para el resto de las regiones prevé que oscilarán entre lo normal para la estación y lluvias superiores a lo normal.

Este pronóstico de normalidad se expande a gran parte del NOA como Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja y a parte de la región de Cuyo.

Contraria es la situación que se pronostica para el centro y norte de la Patagonia, La Pampa y oeste de Buenos Aires donde las temperaturas serán superiores a las normales.

Mientras que oscilarán entre normal y superiores a la normal en la región de Cuyo, Córdoba, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de la Patagonia.

"Las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del 'tiempo' que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración", advirtió tener en cuenta la entidad oficial.

Pronóstico a corto plazo

Para el miércoles 17, día en que se realizará el desfile de Bienvenida Primavera, a partir de las 18 en Ciudad Cultural, el SMN prevé para la capital jujeña una máxima de 28° y una mínima de 17° con probabilidad de entre 10 y 40% de chaparrones durante la tarde noche.

Para el jueves 18, desfile del Grupo A, la temperatura aumentará a 32° con cielo nublado pero sin lluvia. El viernes, desfile del Grupo B, la máxima alcanzará el pico de la semana con 35° para apenas descender el sábado, desfile doble, a una temperatura de 32°, ambas jornadas, hasta ahora, sin precipitaciones.