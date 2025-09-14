Cambios en el tránsito por la Elección representante de Capital

La dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunciado cambios en los recorridos del transporte público y cortes de tránsito en la zona de la Ciudad Cultural con motivo de la Elección Representante Capital.

Cambios en recorridos de colectivos

Los colectivos modificarán sus rutas para ingresar a la Ciudad Cultural a partir de las 19 hasta la finalización del evento.

Las unidades ingresarán por las calles Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas y Av. Bolivia, para luego retomar su recorrido habitual.

Cortes de tránsito

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se implementarán cortes en los siguientes puntos:

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas.

Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín.

Rotonda Av. de los Estudiantes, ingreso a Ciudad Cultural.

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá.

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas.

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy.

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal.

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal.

Av. de las Carrozas, ingreso Zona Sur.

Suipacha y Cnel. Arias.

La Municipalidad solicita a los conductores y vecinos prestar atención a la señalización y al personal de tránsito para facilitar la circulación de vehículos.