°
14 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Hijos
Córdoba
boxeo
Santa Fe
Karol G
Onda estudiantil
San Pedro
El papa León XIV
Katy Perry
gimansia
Hijos
Córdoba
boxeo
Santa Fe
Karol G
Onda estudiantil
San Pedro
El papa León XIV
Katy Perry
gimansia

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda estudiantil

Cambios en el tránsito por la Elección representante de Capital

Esta noche a partir de las 21 se elige a la reina de los estudiantes de los 59 colegios del departamento Dr. Manuel Belgrano.

Domingo, 14 de septiembre de 2025 11:51
FOTO DE ARCHIVO.

La dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunciado cambios en los recorridos del transporte público y cortes de tránsito en la zona de la Ciudad Cultural con motivo de la Elección Representante Capital.

Cambios en recorridos de colectivos

Los colectivos modificarán sus rutas para ingresar a la Ciudad Cultural a partir de las 19 hasta la finalización del evento.

Las unidades ingresarán por las calles Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas y Av. Bolivia, para luego retomar su recorrido habitual.

Cortes de tránsito

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se implementarán cortes en los siguientes puntos:

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas.

Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín.

Rotonda Av. de los Estudiantes, ingreso a Ciudad Cultural.

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá.

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas.

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy.

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal.

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal.

Av. de las Carrozas, ingreso Zona Sur.

Suipacha y Cnel. Arias.

La Municipalidad solicita a los conductores y vecinos prestar atención a la señalización y al personal de tránsito para facilitar la circulación de vehículos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD