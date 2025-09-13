Hoy se llevará a cabo la elección departamental de El Carmen. El lugar elegido es el micro estadio del Club Talleres de Perico, a partir de las 18.

Las 26 candidatas tendrán su noche de ensueño que se complementará con la actuación del reconocido cantante de cumbias El Polaco, que cerrará la noche luego de la coronación.

Las representantes de los diferentes establecimientos del departamento cumplieron una amplia agenda durante la semana, destacándose una visita al Museo del Cabildo y la Casa de Gobierno en la capital provincial, donde fueron recibidas por el gobernador Carlos Sadir.

PLAZA BELGRANO DE LA CAPITAL JUJEÑA | LAS REINAS ESTUDIANTILES DEL DEPARTAMENTO EL CARMEN POSAN PARA EL TRIBUNO DE JUJUY.

Las bellas representantes que aspiran a suceder a Lucía Montalvetti en el trono son Marianela Constancio, del Colegio 64 de Monterrico; Sabrina Condori, del Bachillerato 3 de Monterrico; Jaquelin Gaspar. del Colegio 41 de Santo Domingo 41; Zaira Milagros Valdiviezo, del Colegio 36 de Monterrico; Luz Castillo, del Colegio 38 de Las Pampitas; Tatiana García, de la Técnica 1 de Perico; Sofía Esqueti, de la Escuela de Comercio 1 de Perico; Martina Aguirre, del Secundario 64 de Perico; Lua Capra, del Secundario 7 de Perico; Milagros Cáceres, de la Agrotécnica 7 de Perico; Jael Godoy Altamirano, del Bachillerato 14 de Puesto Viejo; Martina Costas, del Colegio "Nuestra Señora de las Mercedes" de Monterrico; Bárbara Aramayo, del Colegio 56 de Artes de El Carmen; Brisa Salva, de la Técnica 1 de El Carmen; Jocelyn Tejerina, del Colegio "San José Patrono" de Perico; Zoe Miranda, de la Escuela de Comercio de El Carmen; Solange Portal, del Colegio "Nuevo Horizonte" de Monterrico; Regina Salazar de la Escuela de Comercio 1 "Senador Domingo Teófilo Pérez" de Pampa Blanca; Morella Gelis, del Colegio Parroquial "Nuestra Señora del Carmen"; Estefanía Piaggesi, del Colegio Secundario 68 de Perico; Melani Rivarola, del Bachillerato 20 de Aguas Calientes; Emilia Ibañez, del Colegio "Cristo Rey" de Perico; Triana Alaniz, del Secundario 45 de Los Lapachos; Bianca Acosta, del Secundario "San José 3" de Perico; Alfonsina Mateos, del Colegio "San Patricio" de Perico y Evelin Moreno, de la Técnica de Monterrico.

