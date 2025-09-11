°
11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025

María Jesús Cabrera es la nueva embajadora de Yavi

Tahiel Tolaba fue electo chico 10. Al igual que la reina estudia en la Comercial de La Quiaca.

Luis Beltran

Jueves, 11 de septiembre de 2025 00:00
BELLEZAS DE YAVI | LA EMBAJADORA MARÍA JESÚS CABRERA JUNTO A EMILCE FLORES, ANA CUSSI Y MARIANELA CATACATA

Durante una fría noche septembrina, los estudiantes del departamento Yavi coronaron a su nueva embajadora estudiantil María Jesús Cabrera.

Durante una fría noche septembrina, los estudiantes del departamento Yavi coronaron a su nueva embajadora estudiantil María Jesús Cabrera.

El encuentro tuvo lugar en la cancha cubierta del Centro de Alto Rendimiento de La Quiaca (Cear), ante buen marco de público ya que los estudiantes de la jurisdicción colmaron las instalaciones para alentar a sus representantes.

La jornada fue extensa comenzando a las 17 y recién antes de la 22, se conoció el nombre de María Jesús Cabrera (La Quiaca) como nueva soberana del departamento puneño más importante del norte jujeño. También el de Tahiel Tolaba (La Quiaca) como chico 10, ambos estudiantes pertenecen a la Escuela de Comercio 1 " República Argentina".

La elección estuvo coordinada por la Comisión de Estudiantil Quiaqueña que tiene a su cargo la organización de las propuestas juveniles durante el presente mes.

EL CHICO 10 TAHIEL TOLABA | POSA, SONRIENTE (SEGUNDO DESDE LA IZQUIERDA) JUNTO A LOS PAJES LEONEL CACHIZUMBA Y LEONEL BENÍTEZ Y MISTER ELEGANCIA NICOLÁS CRUZ.

Con la colaboración de la comuna local, el Cear vistió sus mejores galas con un imponente escenario para la noche más importante de los estudiantes yaveños.

Acompañan la corte de María Jesús Cabrera, la primera princesa Emilce Flores, de la Agrotécnica 15 de Yavi; segunda princesa Ana Cussi, del Secundario 17 de Pumahuasi; y Marianela Catacata, del Secundario 10 de El Cóndor.

También Leonel Cachizumba, de Pumahuasi; Leonel Benítez, de Yavi, fueron elegidos primer y segundo paje respectivamente, y mister elegancia Nicolás Cruz, de El Cóndor.

De esta manera, María Jesús Cabrera será la jovencita que representará a todo Yavi el 22 de septiembre en la elección provincial que se llevará a cabo en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy.

En tanto, habrá otras actividades como la pintada estudiantil, el recibimiento a la primavera y los tradicionales desfiles de carrozas.

Todo está siendo reprogramados por el deceso de un estudiante la semana anterior.

 

