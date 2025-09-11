Cuenta regresiva de la 74º Fiesta de los Estudiantes

En la cuenta regresiva para el inicio de la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes ayer se realizó en el Muro de las Batallas del Cabildo una propuesta artística y comunitaria para continuar divulgando la campaña provincial "No seas parte del daño. Jujuy sin Bullying", un lema impulsado por los propios jóvenes.

En la cuenta regresiva para el inicio de la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes ayer se realizó en el Muro de las Batallas del Cabildo una propuesta artística y comunitaria para continuar divulgando la campaña provincial "No seas parte del daño. Jujuy sin Bullying", un lema impulsado por los propios jóvenes.

Quienes plasmaron mensajes en el brazo de la gente, como muestra de compromiso frente al acoso escolar, fueron artistas jujeños como Carolina Franco, Alejandro Condorí, Facundo Cañazares, Juan Pablo Ramírez, Gisella Tolaba, Emanuel Cardozo, Ezequiel Torres, Nayla Ramírez, Cecilia Espinoza, Camila Daniela Armella, Cindy del Rocío y Adriana Montoya.

Además de embajadoras, pajes, chicos y funcionarios provinciales estuvo presente el conocido influencer Nico Voutrinas.

"Me parece que hay una concientización muy buena de parte de los estudiantes que son quienes impulsan estas campañas y es el mensaje que nos quieren dar a la gente más grande donde no seas parte del daño, no intervengas, dejános participar a nosotros que esta es nuestra fiesta y ninguna opinión agresiva suma ni ayuda a esto", destacó el presidente del Ente Autárquico de la FNE, Martín Meyer.

La movida coincidió con el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio, por lo que fue doblemente oportuno el mensaje de construir vínculos respetuosos y libres de violencia.

COMPROMISO | ALEJANDRO CONDORÍ CON EL TITULAR DEL EAP MARTÍN MEYER.

Meyer agradeció "a todas las áreas de salud que trabajan fuertemente durante toda la fiesta acompañando, ayudando a los chicos y siendo un soporte durante todos estos días de presencia activa y constante".

Pintada el sábado

El sábado, desde las 9.30, se realizará la Pintada Estudiantil en la Ciudad Cultural. Se esperan entre 75 a 80 colegios e instituciones; y particulares que deseen sumarse. "Recuerden que son 5 estudiantes por colegio que van a competir, también es libre para los que quieran ir, invitar a todos los jujeños que lleven sus pinceles, va a haber pintura, que lleven los elementos de protección porque esperamos un día de buen tiempo: agua, gorra, bronceador, etc. así que esperemos ponerle color a lo que va a ser el lugar donde van a estar recorriendo las 80 carrozas que tenemos este año", dijo el titular del Ente.

EL TRABAJO DE LOS ARTISTAS

Se trata de un número récord, teniendo en cuenta que el año pasado fueron 67. "Van a estar ingresando tanto el martes como el miércoles, pedirle a toda la población que tenga paciencia, que atienda las indicaciones tanto de Tránsito como de la Policía de la Provincia para que lo hagamos de manera ágil, rápida y segura que es lo más importante de todo", destacó Meyer.

Además de los 6 desfiles y la exposición de carrozas, la gente podrá apreciar los trabajos en la Ciudad Cultural desde la mañana hasta las 18 "no hay ningún problema", apuntó el referente.

Vale recordar que "Bienvenida Primavera" se realizará el 17 de septiembre, desde las 18, con 77 participantes entre escuelas e instituciones. La temática será Flúor.

El primer desfile del grupo "A" será el jueves 18, desde las 20; y el del grupo "B" el viernes 19, también a las 20. El sábado 20, desde las 18, arrancará el primer desfile doble.

CONTRA EL BULLYING | LA CREADORA CAROLINA FRANCO TAMBIÉN DIJO PRESENTE.

Meyer resaltó el gran esfuerzo del Gobierno de la Provincia y de quienes trabajan para lograr la contratación de famosos artistas como Los Cafres en la elección provincial el 22 y Airbag en la nacional del 26. "Es un regalo para todo Jujuy y lo posiciona en fiestas nacionales", finalizó.