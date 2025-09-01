¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Seguridad Vial

Más de 600 actas se labraron durante el fin de semana

También se produjo un fallecimiento en un siniestro vial en el departamento Cochinoca.

Lunes, 01 de septiembre de 2025 09:03

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial brindó detalles de los operativos de control realizados entre el jueves 28 de agosto al lunes 1 de septiembre, en el mismo se labraron un total de 671 actas, de las cuales 557 fueron por circunstancias varias, 100 por alcoholemia y 14 de exceso de velocidad.

En cuanto a los siniestros viales, se registraron 42 con el saldo de una persona fallecida en el departamento Cochinoca, donde por causas que se investigan una camioneta perdió el control, volcando y dando varios tumbos, teniendo como consecuencia el fallecimiento de uno de los ocupantes, un hombre de 45 años.

 

