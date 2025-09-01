¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
1 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda estudiantil
Patito Feo
164 femicidios
Hersheypark
"negrin" Albarracin
salud
Patagonia
salud
Onda estudiantil
Patito Feo
164 femicidios
Hersheypark
"negrin" Albarracin
salud
Patagonia
salud

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Salud

Se otorgaron casi 27 mil turnos de salud mental en medio año

Las especialidades de psicología y psiquiatría se incorporaron en diciembre 2024 a las opciones de solicitud sin filas presenciales.

Lunes, 01 de septiembre de 2025 17:14
Más acceso a la salud mental: en seis meses, se otorgaron 26.986 turnos por Call Center y WhatsApp

De acuerdo a la implementación del Plan Estratégico de Salud II, se otorgaron un total de 26986 turnos para la atención gratuita en Salud Mental en todo el territorio de la provincia, dando respuesta a la demanda de la población y mejorando el servicio público.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

De acuerdo a la implementación del Plan Estratégico de Salud II, se otorgaron un total de 26986 turnos para la atención gratuita en Salud Mental en todo el territorio de la provincia, dando respuesta a la demanda de la población y mejorando el servicio público.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que a través del Centro Único de Gestión de Pacientes y la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, continúa fortaleciendo las estrategias para el acceso de la comunidad a los servicios de psicología y psiquiatría en toda la provincia.

En ese sentido, mientras se refuerzan las estrategias para minimizar las gestiones presenciales en el sistema público de salud, las especialidades de psicología y psiquiatría se incorporaron en diciembre de 2024 para la solicitud de turnos tanto llamando a la línea Call Center 0800 777 7711 como desde la opción vía mensaje de WhatsApp para los hospitales que ya cuentan con esta modalidad.

Sin filas presenciales: cómo solicitar turnos para la atención gratuita en Salud Mental

Call Center: llamando al 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas

WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:

Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas

Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas

Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas

Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas

Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas

Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas

Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas

Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención

¿Dónde consultar?

El sistema público de salud dispone de múltiples alternativas para todo tipo de consultas gratuitas y por demanda espontánea sobre salud mental:

  • Salud Mental Escucha las 24 horas: 0800 888 4767

  • SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

  • Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas

  • Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)

  • Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)

  • Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)

  • Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)

  • Centro de Especialistas Norte – CEN (lunes a domingos de 8 a 24 horas)

  • CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 24 horas de lunes a domingos)

  • Hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría)

  • Hospital Zabala – Perico (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

  • Hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de psicología)

  • Hospital Oscar Orías – Libertador (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

  • Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)

  • Hospital Uro – La Quiaca (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

  • Hospital Salvador Mazza – Tilcara (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

  • Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio

  • Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541

  • El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas

También se puede acudir a:

  • Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]

  • Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy

  • Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]

  • Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834

  • Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]

  • Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010

  • Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]

  • Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD