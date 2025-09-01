Se otorgaron casi 27 mil turnos de salud mental en medio año

De acuerdo a la implementación del Plan Estratégico de Salud II, se otorgaron un total de 26986 turnos para la atención gratuita en Salud Mental en todo el territorio de la provincia, dando respuesta a la demanda de la población y mejorando el servicio público.
El Ministerio de Salud de Jujuy informó que a través del Centro Único de Gestión de Pacientes y la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, continúa fortaleciendo las estrategias para el acceso de la comunidad a los servicios de psicología y psiquiatría en toda la provincia.
En ese sentido, mientras se refuerzan las estrategias para minimizar las gestiones presenciales en el sistema público de salud, las especialidades de psicología y psiquiatría se incorporaron en diciembre de 2024 para la solicitud de turnos tanto llamando a la línea Call Center 0800 777 7711 como desde la opción vía mensaje de WhatsApp para los hospitales que ya cuentan con esta modalidad.
Sin filas presenciales: cómo solicitar turnos para la atención gratuita en Salud Mental
Call Center: llamando al 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas
WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:
Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas
Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas
Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas
Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas
Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas
Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas
Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas
Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención
¿Dónde consultar?
El sistema público de salud dispone de múltiples alternativas para todo tipo de consultas gratuitas y por demanda espontánea sobre salud mental:
-
Salud Mental Escucha las 24 horas: 0800 888 4767
-
SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas
-
Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas
-
Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)
-
Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)
-
Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)
-
Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)
-
Centro de Especialistas Norte – CEN (lunes a domingos de 8 a 24 horas)
-
CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 24 horas de lunes a domingos)
-
Hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría)
-
Hospital Zabala – Perico (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
-
Hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de psicología)
-
Hospital Oscar Orías – Libertador (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
-
Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)
-
Hospital Uro – La Quiaca (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
-
Hospital Salvador Mazza – Tilcara (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
-
Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio
-
Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541
-
El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas
También se puede acudir a:
-
Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]
-
Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy
-
Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]
-
Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834
-
Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]
-
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010
-
Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]
-
Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]