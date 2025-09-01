¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

1 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Salón Marcos Paz de la Legislatura

Presentaron “La vida en perspectiva”

El libro se basa en proyectos que ejecuta Salud Integral y Género.

Lunes, 01 de septiembre de 2025 01:08
SALÓN "MARCOS PAZ" | ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A AUTORAS DEL LIBRO.

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura tuvo lugar recientemente la presentación del libro "La vida en perspectiva" que aborda experiencias intergeneracionales desde la perspectiva de género y en procura de prevenir violencias.

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura tuvo lugar recientemente la presentación del libro "La vida en perspectiva" que aborda experiencias intergeneracionales desde la perspectiva de género y en procura de prevenir violencias.

En la ocasión, la directora de Salud Integral y Género del municipio capitalino, Mónica Fernández, destacó que "el trabajo bibliográfico se viene realizando desde el año 2024 que fue plasmado con experiencias de las técnicas y profesionales del departamento basado en dos proyectos, Repensando a las masculinidades y Reconstruyéndome, con el aporte articulado con instituciones educativas y de la salud".

A su turno, la jefa del departamento de Promoción de derechos, Verónica Aramayo, subrayó: "La importancia que tienen las publicaciones y las sistematizaciones de recuperar la palabra de las mujeres, adultos mayores y jóvenes, que son los destinatarios de las políticas públicas de género, en este caso del municipio y quienes hacen posible que implementemos esas políticas desde el compromiso de estos sectores sociales".

"La sistematización tiene el objeto de dar a conocer esta experiencia, pero también ser una herramienta para ser replicada en distintos espacios, en tanto se aborda la promoción de derechos y la prevención de las violencias en distintas etapas de la vida, con la adultez mayor y con los jóvenes a través de las masculinidades", agregó. Aramayo reconoció la labor de profesionales del equipo, entre ellas Antonella Bury, Romina Machaca y Lucía Aizama. Durante la presentación también se entregaron minutas de reconocimiento de parte del Concejo Deliberante a las promotoras del libro.

 

