Se instalan Domos Cósmicos en 11 jardines de infantes de la provincia

El Ministerio de Educación recordó a la comunidad que a partir de la selección de sus proyectos, Jujuy fue elegida como una de las provincias con mayor reconocimiento en el Desafío Domo Cósmico 2024 de la Fundación Bunge y Born, iniciativa destinada a beneficiar a la primera infancia.

De este modo, once jardines de infantes recibirán el innovador juego de patio diseñado para estimular el desarrollo de habilidades cognitivas y motrices en niños de nivel inicial, creando así bases sólidas para su trayectoria escolar.

La instalación de los domos inició este jueves en el patio del JIN N° 3 de la Escuela N° 431 "Isabel La Católica" y continuó en el Jardín Independiente N° 44 de la Escuela N° 432, siguiendo en lo posterior con el resto de las instituciones seleccionadas.

La instalación de estos domos refleja el compromiso conjunto del Ministerio de Educación y la Fundación Bunge y Born con la educación de calidad, facilitando espacios innovadores para la promoción del aprendizaje.

En la jornada de las primeras instalaciones, la directora de Educación Inicial de la provincia, Carolina Lui Saravia, expresó su satisfacción por la participación en el proyecto, subrayando que ofrece una valiosa oportunidad de juego libre y aprendizaje diverso. “Este tipo de iniciativas permite a los niños desarrollar habilidades sociales y cognitivas en entornos lúdicos”, indicó,

Por su parte, Teresa Blanco, representante de la Fundación, destacó que "estamos muy contentos al estar presentes en la instalación de domos en Jujuy, provincia que resultó ser una de las más beneficiadas con estos espacios para la primera infancia”.

También estuvieron en la oportunidad, la asesora Pedagógica Ministerial, Alejandra Macagno; el director de Innovación Educativa, Pablo Almirón; la supervisora Zonal, Claudia Garay; y representantes de la Fundación Bunge y Born.