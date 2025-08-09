Así arrancó el finde estudiantil en el estadio 23 de Agosto

A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio 23 de agosto para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y desde las 14 arrancó la jornada donde los estudiantes demostraran el amor que tienen por su colegio no solo desde las hinchadas, sino que también con sus coreografías junto a sus mascotas.
Mañana sera otra jornada cargada de emocion y juvilo donde partciparan 19 colegios de acuerdo a lo planificado. Todo lo recaudado por cada institución con la venta de entradas a $2.500 será para construir las carrozas.
Hoy participarán veinte instituciones educativas:
Bloque 1
- Colegio Blaise Pascal
- Esc. Municipal Nº 1 “Marina Vilte”
- Bachillerato Prov. Nº 2
- Secundario 2
- Secundario 43
- Polimodal 3
- Colegio Nuevo horizonte Nº 2 – Monterrico
- Secundario 1
- Colegio Antonio María Gianelli
- Colegio Del Salvador
- Colegio Secundario Nº 32
- EET Nº 1 “Ing. Luis Michaud”
- Secundario 34
- Secundario 62 “San Juan Bautista de La Salle”
- Secundario 6
- Colegio Pablo Pizzurno
- Bachillerato Prov. Nº 21
Bloque 2
- EMDEI
- Colegio Mayor Jujuy
- IPSEL
- Bachillerato Prov. 6
- Bachillerato Prov. 16
- Colegio Remedios de Escalada
- Colegio Nº 2 “Armada Argentina”
- Colegio Jean Piaget
- Escuela de Minas
- Colegio Divino Redentor
- Che-il
- Secundario 33
- Cristo Rey
- Bachillerato Prov. 15
- Secundario 39
- Secundario 54
- Secundario de Artes 42
- EET Nº “Maestro Humberto Samuel Luna” de Perico