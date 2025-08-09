¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

estafas virtuales
Donald Trump
Siniestro Vial
Agua Potable Jujuy
Onda estudiantil
Domos Cósmicos
Los Àngeles
El Acheral
estafas virtuales
Donald Trump
Siniestro Vial
Agua Potable Jujuy
Onda estudiantil
Domos Cósmicos
Los Àngeles
El Acheral

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

Así arrancó el finde estudiantil en el estadio 23 de Agosto

Hoy inició el “Finde Estudiantil” en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Sabado, 09 de agosto de 2025 14:30

A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio 23 de agosto para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y desde las 14 arrancó la jornada donde los estudiantes demostraran el amor que tienen por su colegio no solo desde las hinchadas, sino que también con sus coreografías junto a sus mascotas.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio 23 de agosto para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y desde las 14 arrancó la jornada donde los estudiantes demostraran el amor que tienen por su colegio no solo desde las hinchadas, sino que también con sus coreografías junto a sus mascotas.

Mañana sera otra jornada cargada de emocion y juvilo donde partciparan 19 colegios de acuerdo a lo planificado. Todo lo recaudado por cada institución con la venta de entradas a $2.500 será para construir las carrozas.

Hoy participarán veinte instituciones educativas:

Bloque 1

  • Colegio Blaise Pascal
  • Esc. Municipal Nº 1 “Marina Vilte”
  • Bachillerato Prov. Nº 2
  • Secundario 2
  • Secundario 43
  • Polimodal 3
  • Colegio Nuevo horizonte Nº 2 – Monterrico
  • Secundario 1
  • Colegio Antonio María Gianelli
  • Colegio Del Salvador
  • Colegio Secundario Nº 32
  • EET Nº 1 “Ing. Luis Michaud”
  • Secundario 34
  • Secundario 62 “San Juan Bautista de La Salle”
  • Secundario 6
  • Colegio Pablo Pizzurno
  • Bachillerato Prov. Nº 21

Bloque 2

  • EMDEI
  • Colegio Mayor Jujuy
  • IPSEL
  • Bachillerato Prov. 6
  • Bachillerato Prov. 16
  • Colegio Remedios de Escalada
  • Colegio Nº 2 “Armada Argentina”
  • Colegio Jean Piaget
  • Escuela de Minas
  • Colegio Divino Redentor
  • Che-il
  • Secundario 33
  • Cristo Rey
  • Bachillerato Prov. 15
  • Secundario 39
  • Secundario 54
  • Secundario de Artes 42
  • EET Nº “Maestro Humberto Samuel Luna” de Perico
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD