Así arrancó el finde estudiantil en el estadio 23 de Agosto

A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio 23 de agosto para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y desde las 14 arrancó la jornada donde los estudiantes demostraran el amor que tienen por su colegio no solo desde las hinchadas, sino que también con sus coreografías junto a sus mascotas.

Mañana sera otra jornada cargada de emocion y juvilo donde partciparan 19 colegios de acuerdo a lo planificado. Todo lo recaudado por cada institución con la venta de entradas a $2.500 será para construir las carrozas.

Hoy participarán veinte instituciones educativas:

Bloque 1

Colegio Blaise Pascal

Esc. Municipal Nº 1 “Marina Vilte”

Bachillerato Prov. Nº 2

Secundario 2

Secundario 43

Polimodal 3

Colegio Nuevo horizonte Nº 2 – Monterrico

Secundario 1

Colegio Antonio María Gianelli

Colegio Del Salvador

Colegio Secundario Nº 32

EET Nº 1 “Ing. Luis Michaud”

Secundario 34

Secundario 62 “San Juan Bautista de La Salle”

Secundario 6

Colegio Pablo Pizzurno

Bachillerato Prov. Nº 21

Bloque 2