Incendio forestal en Los Ángeles: más de 2.000 hectáreas calcinadas

Un incendio forestal en las montañas al norte de Los Ángeles arrasó más de 2.000 de hectáreas y obligaba a unas 2.700 evacuaciones , y otras 14.000 estaban bajo alerta, aunque estaba siendo contenido este viernes por los bomberos

Se trata de uno de los diversos incendios que mostraron un crecimiento explosivo en las últimas semanas, impulsados por el calor abrasador y el viento seco y racheado.

El incendio en Canyon comenzó alrededor este jueves por la tarde y arrasó rápidamente más de 4800 acres (unas 2000 hectáreas) de terreno, destruyendo al menos dos estructuras, según declaró a CNN el viernes el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andrew Dowd.

En poco más de una hora las llamas devoraron un área mayor que un campo de fútbol cada dos segundos.

Dowd dijo el viernes que esperaba que aumentara la contención del fuego, pero agregó: “Definitivamente somos cautelosos y estamos preocupados por este incendio y aún operamos en un área con altas temperaturas y un terreno escarpado y accidentado”.

Las llamas se registraban al sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, y a lo largo del límite del condado de Ventura-Los Ángeles, a unas 40 millas al noroeste del centro de la ciudad de Los Ángeles.