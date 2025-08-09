Cazadores furtivos sancionados en la localidad de El Acheral

El Comando de Prevención Rural y Ambiental de la Policía de la Provincia, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, concretó un importante operativo contra la caza furtiva en la localidad rural de El Acheral.

Siguiendo directivas del Departamento Contravencional y del Juzgado Contravencional, se conformó una comisión integrada por efectivos policiales y personal del CAFAJU. Durante el procedimiento se identificó a dos hombres mayores de edad, residentes en la zona, que practicaban caza ilegal de animales silvestres autóctonos, especies en peligro de extinción y protegidas por leyes nacionales y resoluciones provinciales.

A los involucrados se les labraron actas por infracción a los artículos 119 y 119 bis de la Ley 5860/14, así como un acta de infracción ambiental. Además, la investigación continúa para dar con un tercer sospechoso, residente en la capital provincial, quien habría actuado como cómplice.

Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades provinciales en la preservación de la fauna autóctona y en la lucha contra las prácticas ilegales que amenazan el ecosistema jujeño.