Desarrollo Humano presente en la nueva edición de la Feria Campesina

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, mediante la Secretaría de Asistencia Directa y la Secretaría de Desarrollo Integral participó en la 2ª edición de la Feria Campesina, que se realizó en el Centro Cultural “General Manuel Belgrano” (ex estación de trenes), en la capital provincial.

Los equipos técnicos del Proyecto Huertas Agroecológicas de la Dirección de Alimentación Saludable de la Secretaría estuvieron presentes con un stand informativo, con el objetivo de promover una alimentación saludable y mejorar la seguridad alimentaria de la población.

Durante la jornada, se explicaron los beneficios de las huertas sustentables, las etapas de desarrollo de cultivos en espacios urbanos y periurbanos, y se destacó especialmente el cultivo de la papa del aire (chayote), un fruto autóctono de múltiples usos gastronómicos, como bizcochuelos, pastafrolas, jugos y tortillas. Asimismo, se compartieron conocimientos sobre el vermicompostaje (lombricultura), una técnica que utiliza lombrices californianas para la producción de abono natural, entregando muestras a las personas interesadas.

Además, desde la Coordinación de Economía Comunitaria dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral los equipos acompañaron activamente la organización de la feria, colaborando con la elaboración de cartelería, el asesoramiento a cada puesto y la asistencia personalizada a los feriantes. En este marco, se brindaron herramientas y recomendaciones sobre el armado de stands y se generaron espacios de diálogo directo con los productores y productoras, respondiendo a sus consultas y necesidades específicas.

Esta participación se dio como parte de los programas que impulsa el Ministerio para fortalecer la economía popular y solidaria en todo el territorio provincial.